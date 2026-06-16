«Зеленский подыграл»: Лукашенко объяснил, кто раздувает тему «угрозы» со стороны Минска

Вопросы глобальной безопасности, милитаризация европейского континента, перспективы ядерного разоружения, а также пути урегулирования кризисов на Ближнем Востоке и в Украине стали ключевыми темами интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия», полная версия которого вышла в эфир 15 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельное внимание в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Александр Лукашенко уделил ситуации вокруг украинского конфликта и теме региональной безопасности. Глава государства назвал недопустимым втягивание Беларуси в конфликт, объяснив это категорическим неприятием войны самим белорусским обществом и стремлением избежать массовой гибели людей. Кроме того, по оценкам Президента, открытие нового фронта спровоцирует ввод войск НАТО в регион, что автоматически переведет локальное противостояние в фазу полномасштабного столкновения с Альянсом. Киев же регулярно обвиняет Минск в подготовке к открытию «второго фронта». Александр Лукашенко подчеркивает, что эта риторика используется искусственно: украинское руководство прекрасно знает позицию Беларуси касательно, но продолжает искусственно нагнетать ситуацию под прямым давлением западных кураторов. Лукашенко призвал Киев переступить через амбиции ради преодоления последствий конфликта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, средства массовой информации, несколько накрутили эту тему. Ну а Зеленский подыграл. Начал заявления делать против Беларуси. Я сначала задумался, зачем ему это надо. Ведь он понимает, и военные ему докладывают (это я точно знаю), что никакой опасности со стороны Беларуси нет. Он это понимает. Но тем не менее он делает эти заявления. Зачем? Считаю, что Запад подталкивает Владимира Зеленского к таким заявлениям. Ведь украинцы не заявляли раньше о том, что Россия нападет с территории Беларуси или белорусы нападут на Украину. Не заявлял. Больше всего беспокоились европейцы. Но мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского: «А ты чего молчишь? Мы за тебя говорим, а ты молчишь». Вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления. «Как поют, так и отпевают». Лукашенко объяснил свои жесткие высказывания в адрес Зеленского.