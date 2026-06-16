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«Зеленский подыграл»: Лукашенко объяснил, кто раздувает тему «угрозы» со стороны Минска

16 июня 2026 11:01
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Вопросы глобальной безопасности, милитаризация европейского континента, перспективы ядерного разоружения, а также пути урегулирования кризисов на Ближнем Востоке и в Украине стали ключевыми темами интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия», полная версия которого вышла в эфир 15 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Зеленский подыграл»: Лукашенко объяснил, кто раздувает тему «угрозы» со стороны Минска-2

Отдельное внимание в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Александр Лукашенко уделил ситуации вокруг украинского конфликта и теме региональной безопасности. Глава государства назвал недопустимым втягивание Беларуси в конфликт, объяснив это категорическим неприятием войны самим белорусским обществом и стремлением избежать массовой гибели людей. 

Кроме того, по оценкам Президента, открытие нового фронта спровоцирует ввод войск НАТО в регион, что автоматически переведет локальное противостояние в фазу полномасштабного столкновения с Альянсом. Киев же регулярно обвиняет Минск в подготовке к открытию «второго фронта». Александр Лукашенко подчеркивает, что эта риторика используется искусственно: украинское руководство прекрасно знает позицию Беларуси касательно, но продолжает искусственно нагнетать ситуацию под прямым давлением западных кураторов. 

Лукашенко призвал Киев переступить через амбиции ради преодоления последствий конфликта.

«Зеленский подыграл»: Лукашенко объяснил, кто раздувает тему «угрозы» со стороны Минска-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Вы, средства массовой информации, несколько накрутили эту тему. Ну а Зеленский подыграл. Начал заявления делать против Беларуси. Я сначала задумался, зачем ему это надо. Ведь он понимает, и военные ему докладывают (это я точно знаю), что никакой опасности со стороны Беларуси нет. Он это понимает. Но тем не менее он делает эти заявления. Зачем? 

Считаю, что Запад подталкивает Владимира Зеленского к таким заявлениям. Ведь украинцы не заявляли раньше о том, что Россия нападет с территории Беларуси или белорусы нападут на Украину. Не заявлял. Больше всего беспокоились европейцы. Но мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского: «А ты чего молчишь? Мы за тебя говорим, а ты молчишь». Вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления. 

«Как поют, так и отпевают». Лукашенко объяснил свои жесткие высказывания в адрес Зеленского.

«Зеленский подыграл»: Лукашенко объяснил, кто раздувает тему «угрозы» со стороны Минска-6

Интервью Александра Лукашенко вызвало резонанс в международном экспертном сообществе и крупнейших мировых СМИ. Заявления Президента широко цитируют ведущие медиа. Такой колоссальный интерес доказывает: честная и реалистичная оценка геополитики сегодня на вес золота. Полуторачасовой диалог транслировался на многомиллионную аудиторию абсолютно полностью – без цензуры и монтажа.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Украина

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