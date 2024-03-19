Лукашенко: Путин – молодец! Они не жалеют денег, чтобы поддержать нас как космическое государство!

Президент Беларуси рассчитывает на продолжение совместных с Россией проектов по космическим полетам. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 марта во время видеоконференцсвязи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения МКС, которые в настоящее время находятся на Байконуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот полет стал возможным благодаря поступательному сотрудничеству Минска и Москвы, да и теплым межличностным отношениям лидеров двух стран. И является красноречивым подтверждением созидательной повестки Союзного государства. Наш околокосмический белорусский путь и подробности разговора на высшем уровне – местами очень серьезного, местами очень трогательного – но одинаково важного для белорусов в материале Алены Сыровой.

Белорусская история отношений с космосом косвенно началась еще в 1961-м, когда первый человек в мире отправился на околоземную орбиту. Юрий Гагарин, хоть и не был белорусом, но наше любил и знал. А легендарные строки, написанные Янкой Купалой, во многом определили его профессиональный путь. Мой мілы таварыш, мой лётчык,

Вазьмі ты з сабою мяне!

Я – ведай – вялікі ўжо хлопчык

І ўмею ўжо лётаць у сне.

Чуть позже мы стали гордиться Петром Климуком и Владимиром Коваленком, а еще нашим точечным приборостроением, которое активно используют в космической отрасли. Ему как раз и уделяли большее внимание, понимая, что с развалом Советского Союза своих граждан отправить на орбиту будет очень непросто. Но если сильно захотеть, то найдутся и аргументы, и союзники.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да и пришло, наверное, время открыть дорогу в космос новым белорусским космонавтам. Я благодарен Президенту [Владимиру Путину – прим. ред] за то, что он поддержал эту инициативу и более того принял решение вместе с руководителем «Роскосмоса» о финансировании подготовки и запуск в космос нашего космонавта.

Наверняка такие разговоры велись и раньше, но именно в день космонавтики, 12 апреля 2022-го, во время визита Александра Лукашенко и Владимира Путина на строящийся космодром «Восточный» под Благовещенском эта тема зазвучала настойчиво. Сомнений не осталось: гражданину Беларуси в космосе быть! В лучших традициях и в исконно белорусском стиле было решено сделать это красиво и отправить на орбиту представительницу прекрасного пола. Выбрать из десятка самых лучших одну, ту самую – задача была не из простых! Но подошли со всей ответственностью и справились. Первой белорусской космонавткой станет бортпроводник «Белавиа»

Испытания, экзамены… Год назад в Звездном городке за ходом отбора кандидаток по состоянию здоровья и космическим высоким критериям следил Президент Беларуси. Он вникал в абсолютно все детали. Для Александра Лукашенко этот полет важен и как для патриота, и как для главы государства. Это ведь наши люди, наши женщины, которыми гордимся, за которых переживаем. Да, в этот раз полетит лишь одна из девушек, но необходимые навыки и закалку получили обе. На финальный этап подготовки Президент напутствовал уже во Дворце Независимости – основного члена экипажа Марину Василевскую и дублера Анастасию Ленкову. Они лично услышали наказ от Президента и поехали.

Наконец, Байконур. Позади хоть и месяцы, но все же, по обычным меркам, сжатые сроки подготовки, экзамены, которые наши девушки выдержали блестяще. Все ради 12 суток на орбите. В преддверие старта у каждого экипажа свои задачи и свои традиции. Так, например дублеры наблюдают за вывозом и установкой ракеты носителя, а основной этого не делает – плохая примета. Но вместе с тем параллельно создает новые ритуалы: общается с Президентом страны.

Александр Лукашенко:

Я так понимаю, Олег, вы зарядку делаете еще? Олег Новицкий, летчик-космонавт, командир корабля «Союз МС-25»:

Мы как порядочные, уважающие люди перед Президентом встали.

– Ну, понятно. У нас несколько раз показали, что вы встали-сели, встали-сели. Так я подумал еще, что еще не вышли из зарядки. По такому началу разговора можно понять, какое настроение и какие отношения у земляков и белорусского Президента. «Нам она нужна на Земле!» Лукашенко попросил Новицкого лично присмотреть за нашей космонавткой

Александр Лукашенко с участниками полета много сегодня говорил о личном – чувства переживания, по-свойски, не обижает ли никто. Все же экипаж интернациональный. Помимо белоруски и россиянина, летит и астронавт NASA Трейси Дайсон. В ответ – есть все же нечто выше земных разногласий. Марина Василевская, участница космического полета:

Трейси меня очень поддерживает, у нас очень хорошие отношения в экипаже, слаженные, дружеские. Олег Новицкий:

Надеюсь, за 12 дней совместного полета мы какие-то белорусские фразы выучим все-таки.

– Обязательно. Александр Лукашенко:

Марина, ты там особо не напрягайся со своими экспериментам, что не сделаете в космосе – на Земле доделаем. В следующий раз полетим, доделаем. Но чтобы все было хорошо. Мы за вас очень переживаем здесь.

Но чаще всего разговор заходил о перспективах. По возвращении глава государства рассчитывает собрать весь белорусский экипаж у себя в гостях по примеру состоявшегося два года назад в Александрии встречи с Олегом Новицким. Помните, они вместе готовили антиковидный салат, который потом был на всех кухнях страны? Похоже будет продолжение. Глядишь, целый званый обед из нескольких блюд получится. Александр Лукашенко:

Приготовим, Олег, традиционный наш салат, Марину угостим. Подробности. Олег Новицкий:

Согласен! Марина Василевская:

Спасибо, с удовольствием! Экипаж по плану вернется на Землю 2 апреля. В День единения народов Беларуси и России. Символично, не правда ли? Конкретно этот полет и взаимодействие этих двоих представителей государств – лучшая реклама Союзного государства.

Александр Лукашенко:

У тебя полет будет самый короткий в жизни? Олег Новицкий:

Самый короткий, но самый приятный: просто я в окружении женщин.

– Все, прекрасно, значит есть надежда, что мы в скором времени встретимся как только потеплеет немного.

– Да, с удовольствием!

– Я имею в виду только в полном составе.

– Белорусском полном составе. Так, сама собою зашла речь о глобальных перспективах. Президент рассчитывает, что полет Марины – это только начало, не зря ведь готовили сразу двух космонавтов! «Выполним задачи любые!» Президент пообщался с космонавтами Новицким и Василевской