«Нам она нужна на Земле!» Лукашенко попросил Новицкого лично присмотреть за нашей космонавткой

Президент Беларуси рассчитывает на продолжение совместных с Россией проектов по космическим полетам. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 марта во время видеоконференцсвязи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения МКС, которые в настоящее время находятся на Байконуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот полет стал возможным благодаря поступательному сотрудничеству Минска и Москвы, да и теплым межличностным отношениям лидеров двух стран. И является красноречивым подтверждением созидательной повестки Союзного государства. «Выполним задачи любые!» Президент пообщался с космонавтами Новицким и Василевской По такому началу разговора можно понять, какое настроение и какие отношения у земляков и белорусского Президента. Александр Лукашенко Олега Новицкого знает давно и лично, доверяет ему. И, наверное, то, что командиром экипажа стал именно Новицкий, чуть усмиряет мужское и даже где-то отеческое волнение. Во-первых, это его четвертый полет, а во-вторых, он наш.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я тебя очень прошу персонально посмотреть! Нам она нужна на Земле потом. Олег Новицкий, летчик-космонавт, командир корабля «Союз МС-25»:

Конечно! Вернем в целости и сохранности. Александр Лукашенко:

Марина, как ты себя чувствуешь? Переживаешь, напряжена, спокойна, готова или не готова?