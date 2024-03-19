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«Нам она нужна на Земле!» Лукашенко попросил Новицкого лично присмотреть за нашей космонавткой

19 марта 2024 17:06
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Президент Беларуси рассчитывает на продолжение совместных с Россией проектов по космическим полетам. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 марта во время видеоконференцсвязи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения МКС, которые в настоящее время находятся на Байконуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот полет стал возможным благодаря поступательному сотрудничеству Минска и Москвы, да и теплым межличностным отношениям лидеров двух стран. И является красноречивым подтверждением созидательной повестки Союзного государства.

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По такому началу разговора можно понять, какое настроение и какие отношения у земляков и белорусского Президента. Александр Лукашенко Олега Новицкого знает давно и лично, доверяет ему. И, наверное, то, что командиром экипажа стал именно Новицкий, чуть усмиряет мужское и даже где-то отеческое волнение. Во-первых, это его четвертый полет, а во-вторых, он наш.

«Нам она нужна на Земле!» Лукашенко попросил Новицкого лично присмотреть за нашей космонавткой-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я тебя очень прошу персонально посмотреть! Нам она нужна на Земле потом.

Олег Новицкий, летчик-космонавт, командир корабля «Союз МС-25»:
Конечно! Вернем в целости и сохранности.

Александр Лукашенко:
Марина, как ты себя чувствуешь? Переживаешь, напряжена, спокойна, готова или не готова?

«Нам она нужна на Земле!» Лукашенко попросил Новицкого лично присмотреть за нашей космонавткой-4

Марина Василевская, участница космического полета:
Конечно, переживание, небольшое волнение присутствует, так как я девушка и все это для меня впервые. Но у меня очень опытный, надежный командир, и он дает мне большую уверенность. Ответственность, которую я должна выполнить, данную программу, задачи, эксперименты и полет – это дает мне уверенности и сил.

Александр Лукашенко:
У тебя хороший пример, держись ближе к Олегу, он человек опытный – не первый раз уже летает. Мне хотелось бы, чтобы вы дружными там были людьми. Все-таки край у вас один, корни ваши зарыты здесь.

# Белорусские космонавты # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Олег Новицкий # Марина Василевская

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