Белорусские врачи возвращают слух малышам! Как проводят уникальную операцию?

Решить проблему полного отсутствия слуха возможно. Кохлеарную имплантацию в нашей стране выполняют в столице и Гродно. В год проводят более полусотни таких операций. Только в областном центре за 15 лет в мир звуков вернули около 160 человек: большинство из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вовремя сделанная имплантация дает ребенку шансы на полноценное развитие. Поэтому важно охватить скринингом слуха как можно большее количество новорожденных. В Гродненской области этот показатель достиг 99 %. О реабилитации и успехах детей с «электронным ухом» в материале Алены Жиборт.

Эксклюзивные кадры. Опытный врач-оториноларинголог Олег Хоров выполняет операцию по установке кохлеарного импланта трехлетнему Ярославу. Когда мальчику было примерно полтора годика, его мама поняла, что сын не слышит.

Наталья Коваль:

Мультики включали, он смотрел их без звука. Потом я его звала, он не откликался. Мы сначала думали, что он игнорирует просто, как маленький ребенок. Но я поняла: игрушки музыкальные включала, и он видел, как они светятся и все остальное, а вот именно звук он не слышал. После обращения к специалистам опасения мамы подтвердились. Но, к счастью, вернуть слух ее малышу оказалось возможно. В Гродненской университетской клинике уникальную операцию делают уже более 15 лет. За эти годы в мир звуков медики вернули около 160 человек: большинство из них – дети.

Екатерина Герасимович, заведующая сурдологопедическим кабинетом Гродненской университетской клиники:

Кохлеарный имплант из себя представляет биомедицинское устройство, которое заменяет собой поврежденную улитку внутреннего уха. Она создает импульс вместо поврежденных волосковых клеток. Благодаря этому стимулируется слуховой нерв и мозг учится распознавать звуки так же, как мы с вами.

А четырехлетней Яне из города Мосты такое устройство на ушко установили неделю назад. Девочка чувствует себя хорошо, но пока, как и положено, находится под наблюдением специалистов.

Инна Ткач:

Ребенок очень хорошо пережил эту операцию. У нее даже температуры не было. Она какая была энергичная и как кушала, такая же осталась после операции.

Алена Жиборт, корреспондент:

После сложнейшей операции работа по возвращению в мир звуков не заканчивается. Глебу установили кохлеарный имплант уже почти 5 лет назад. И до сих пор каждую неделю вместе с мамой мальчик приходит на занятия в кабинет сурдопедагога.

Реабилитация – обязательный этап. Главная ее цель – научить детей распознавать окружающие звуки, понимать их и использовать. Сурдологопедическую помощь пациенты получают также в Гродненской университетской клинике.

Татьяна Якусик, учитель-дефектолог Гродненской университетской клиники:

Основным залогом успеха является семья. Если родители ждут какой-то волшебной таблетки или какого-то волшебного пускового механизма и при этом не прилагают никаких усилий, то все проходит значительно сложнее.

Стоимость кохлеарного импланта вместе со звуковым процессором составляет около 40 тысяч белорусских рублей, но для наших пациентов они бесплатны. За свой счет при необходимости устанавливают кохлеарный имплант только на второе ухо. Алене первую операцию сделали в 2012-м, в 2019-м девочка вернулась к доктору за вторым электронным ухом. Сейчас она учится в 6-м классе и живет полноценной жизнью.