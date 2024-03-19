Прямой эфир

Начинаются регрессивные процессы в организме. Какой возраст наиболее благоприятен для первых родов?

19 марта 2024 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Идеального возраста для родов, как и для любви, не существует. Но все-таки есть мнение, что рожать лучше до 30 лет. Впрочем, сегодня женщины становятся мамами и в более старшем возрасте, а многие впервые рожают в 40 плюс. О взрослых мамах поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что все очень индивидуально, но есть ли какой-то идеальный возраст для первых родов?

Начинаются регрессивные процессы в организме. Какой возраст наиболее благоприятен для первых родов?-1

Ольга Шапетько, заместитель главного врача по медицинской части клинического родильного дома Минской области:
Для первых родов, учитывая то, что с возрастом мы не молодеем, в том числе наша репродуктивная система тоже теряет свои свойства и качества, с возрастом угасает так называемый овариальный резерв, самый оптимальный возраст для рождения ребенка – до 35 лет. После 35 лет начинаются регрессивные процессы в организме. Но учитывая развитие медицины, инновационных технологий, прегравидарной качественной подготовки, то есть подготовки женщины к беременности, выявлению ее сопутствующих патологий, которые могут уже в более позднем сроке выявиться, назначением соответствующего лечения, если оно нужно, конечно, и в более позднем возрасте возможно сейчас наступление здоровой беременности.

Обостряются хронические заболевания. Как проходит послеродовой период у женщин после 40 лет – подробнее здесь.

# Беременность и роды # общество # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские врачи возвращают слух малышам! Как проводят уникальную операцию?
19 марта 2024 17:44

Белорусские врачи возвращают слух малышам! Как проводят уникальную операцию?

Лукашенко: переговорю с Путиным – они согласятся. Новицкий предложил белорусам лететь со своей программой
19 марта 2024 17:43

Лукашенко: переговорю с Путиным – они согласятся. Новицкий предложил белорусам лететь со своей программой

Новые схемы кибермошенников. Как подростки становятся подельниками аферистов?
19 марта 2024 17:38

Новые схемы кибермошенников. Как подростки становятся подельниками аферистов?

Где и как можно собирать берёзовый сок, чтобы не получить штраф?
19 марта 2024 17:27

Где и как можно собирать берёзовый сок, чтобы не получить штраф?

Вакцинация против кори проходит в Минской области. Какие препараты доступны?
19 марта 2024 17:26

Вакцинация против кори проходит в Минской области. Какие препараты доступны?

Более 190 тыс. квадратных метров дорог в минских дворах планируют обновить в 2024 году
19 марта 2024 17:25

Более 190 тыс. квадратных метров дорог в минских дворах планируют обновить в 2024 году

«Это сделано эмоциями наших детей». Арт-проект «Линия памяти. Код войны» подготовили в БГУКИ
19 марта 2024 17:16

«Это сделано эмоциями наших детей». Арт-проект «Линия памяти. Код войны» подготовили в БГУКИ

«Нам она нужна на Земле!» Лукашенко попросил Новицкого лично присмотреть за нашей космонавткой
19 марта 2024 17:06

«Нам она нужна на Земле!» Лукашенко попросил Новицкого лично присмотреть за нашей космонавткой

«Терроризм не имеет перспектив». Почему протестные технологии на выборах в России провалились? Мнение Лазуткина
19 марта 2024 16:58

«Терроризм не имеет перспектив». Почему протестные технологии на выборах в России провалились? Мнение Лазуткина

«Было интересно вырастить». В Солигорске школьник выращивал марихуану дома. Накажут ли подростка?
19 марта 2024 16:45

«Было интересно вырастить». В Солигорске школьник выращивал марихуану дома. Накажут ли подростка?

В Беларуси изменят подходы к обеспечению граждан жильём
19 марта 2024 16:39

В Беларуси изменят подходы к обеспечению граждан жильём

Александр Лукашенко подписал Указ о статусе белорусского космонавта
19 марта 2024 16:37

Александр Лукашенко подписал Указ о статусе белорусского космонавта