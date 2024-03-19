Начинаются регрессивные процессы в организме. Какой возраст наиболее благоприятен для первых родов?

Идеального возраста для родов, как и для любви, не существует. Но все-таки есть мнение, что рожать лучше до 30 лет. Впрочем, сегодня женщины становятся мамами и в более старшем возрасте, а многие впервые рожают в 40 плюс. О взрослых мамах поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что все очень индивидуально, но есть ли какой-то идеальный возраст для первых родов?
Ольга Шапетько, заместитель главного врача по медицинской части клинического родильного дома Минской области:
Для первых родов, учитывая то, что с возрастом мы не молодеем, в том числе наша репродуктивная система тоже теряет свои свойства и качества, с возрастом угасает так называемый овариальный резерв, самый оптимальный возраст для рождения ребенка – до 35 лет. После 35 лет начинаются регрессивные процессы в организме. Но учитывая развитие медицины, инновационных технологий, прегравидарной качественной подготовки, то есть подготовки женщины к беременности, выявлению ее сопутствующих патологий, которые могут уже в более позднем сроке выявиться, назначением соответствующего лечения, если оно нужно, конечно, и в более позднем возрасте возможно сейчас наступление здоровой беременности.
Обостряются хронические заболевания. Как проходит послеродовой период у женщин после 40 лет – подробнее здесь.