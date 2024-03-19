Начинаются регрессивные процессы в организме. Какой возраст наиболее благоприятен для первых родов?

Идеального возраста для родов, как и для любви, не существует. Но все-таки есть мнение, что рожать лучше до 30 лет. Впрочем, сегодня женщины становятся мамами и в более старшем возрасте, а многие впервые рожают в 40 плюс. О взрослых мамах поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что все очень индивидуально, но есть ли какой-то идеальный возраст для первых родов?