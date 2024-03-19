«Выполним задачи любые!» Президент пообщался с космонавтами Новицким и Василевской

Президент Беларуси рассчитывает на продолжение совместных с Россией проектов по космическим полетам. Об этом Александр Лукашенко заявил во время видео-конференц-связи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения МКС, которые в настоящее время находятся на Байконуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в истории суверенной Беларуси наша соотечественница отправится в космос. Полет – результат многолетней работы Минска и Москвы в области космических технологий. Это и запуск спутника, выпуск оптических приборов для МКС. Сотрудничество развивается по многим направлениям. Два года назад детали полета белоруса на российском корабле обсуждались на космодроме «Восточный». И вот экипаж готов. Александр Лукашенко поинтересовался у Олега Новицкого о самочувствии космонавтов и основного, и дублирующего экипажей. Президент также рассказал о своем намерении обратиться к российской стороне с тем, чтобы в будущем организовать космический полет всех трех человек, которые готовились к нынешнему старту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Олег, к тебе вопрос как к командиру. Как самочувствие ваше и нашей главной героини? Олег Новицкий, летчик-космонавт, командир корабля «Союз МС-25»:

Состояние главной героини очень боевое. Очень надежный работник даже в плане бортинженера, спокойна, нацелена на работу, на выполнение проекта в целом. Александр Лукашенко:

Марина, как ты себя чувствуешь? Переживаешь, напряжена, спокойна, готова, не готова?

Марина Василевская, участница космического полета:

Конечно, переживание, небольшое волнение присутствует. Так как я и девушка, и все это для меня впервые. Но у меня очень опытный, надежный командир, и он мне дает большую уверенность. Александр Лукашенко:

Буду просить россиян, чтобы втроем уже полетели – Настя, Марина и ты. Олег Новицкий:

С удовольствием.