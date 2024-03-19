«Выполним задачи любые!» Президент пообщался с космонавтами Новицким и Василевской
Президент Беларуси рассчитывает на продолжение совместных с Россией проектов по космическим полетам. Об этом Александр Лукашенко заявил во время видео-конференц-связи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения МКС, которые в настоящее время находятся на Байконуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые в истории суверенной Беларуси наша соотечественница отправится в космос. Полет – результат многолетней работы Минска и Москвы в области космических технологий. Это и запуск спутника, выпуск оптических приборов для МКС. Сотрудничество развивается по многим направлениям.
Два года назад детали полета белоруса на российском корабле обсуждались на космодроме «Восточный». И вот экипаж готов. Александр Лукашенко поинтересовался у Олега Новицкого о самочувствии космонавтов и основного, и дублирующего экипажей. Президент также рассказал о своем намерении обратиться к российской стороне с тем, чтобы в будущем организовать космический полет всех трех человек, которые готовились к нынешнему старту.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Олег, к тебе вопрос как к командиру. Как самочувствие ваше и нашей главной героини?
Олег Новицкий, летчик-космонавт, командир корабля «Союз МС-25»:
Состояние главной героини очень боевое. Очень надежный работник даже в плане бортинженера, спокойна, нацелена на работу, на выполнение проекта в целом.
Александр Лукашенко:
Марина, как ты себя чувствуешь? Переживаешь, напряжена, спокойна, готова, не готова?
Марина Василевская, участница космического полета:
Конечно, переживание, небольшое волнение присутствует. Так как я и девушка, и все это для меня впервые. Но у меня очень опытный, надежный командир, и он мне дает большую уверенность.
Александр Лукашенко:
Буду просить россиян, чтобы втроем уже полетели – Настя, Марина и ты.
Олег Новицкий:
С удовольствием.
– Ты не против?
– С удовольствием. Выполним задачи любые, конечно!
– Хорошо, я тогда с Президентом России при встрече потихоньку буду забрасывать эти вопросы.
– Может, еще забросить вопрос, чтобы белорусам не как иностранцам, а как братьям иметь возможность участвовать в подготовке как профессионалам?
– Как космонавтов россияне готовят, чтобы и мы белорусов так готовили, да?
– Да, верно.
– Это не вопрос, они согласятся. А что плохого? Ничего плохого. Я уверен, что наши девчонки (по отзывам знаю, интересуюсь этим вопросом) им очень понравились в плане подготовки – очень ответственные и программу подготовки освоили запросто.