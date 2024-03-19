Лукашенко – космонавтам: будем очень переживать, надеюсь, после возвращения увижу вас здесь

Президент Беларуси рассчитывает на продолжение совместных с Россией проектов по космическим полетам. Об этом Александр Лукашенко заявил во время видео-конференц-связи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения МКС, которые в настоящее время находятся на Байконуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент пообщался с космонавтами Новицким и Василевской.

Позади у экипажей месяцы изнурительной подготовки. За полгода основной и дублирующий составы проделали то, что в обычном режиме занимает 5-7 лет. Но, несмотря на экспресс-курсы, все экзамены в легендарном Звездном Городке сдали на отлично. К слову, у командира корабля Олега Новицкого тоже белорусские корни. Как известно, во время одной из встреч с космонавтом Александр Лукашенко показал, как готовить вкусный и полезный салат из самых доступных продуктов. Вкус блюда Олегу Новицкому запомнился, и недавно он высказал пожелания обязательно попробовать его еще раз. Александр Лукашенко привез космонавта Олега Новицкого к себе домой, свозил на источник и лично угостил антиковидным салатом. Подробности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне хотелось бы, чтобы вы там дружными были людьми. Все-таки край у вас один, корни зарыты здесь. Так что мы будем очень переживать за вас и надеяться, что после возвращения я увижу вас здесь. Приготовим, Олег, традиционный наш салат, Марину угостим. Тем более у нее хобби. Первый раз вижу девчонку, которая может приготовить и любит готовить. Мы ее научим готовить наш салат.