Прямой эфир

Лукашенко – космонавтам: будем очень переживать, надеюсь, после возвращения увижу вас здесь

19 марта 2024 11:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси рассчитывает на продолжение совместных с Россией проектов по космическим полетам. Об этом Александр Лукашенко заявил во время видео-конференц-связи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения МКС, которые в настоящее время находятся на Байконуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент пообщался с космонавтами Новицким и Василевской.

Лукашенко – космонавтам: будем очень переживать, надеюсь, после возвращения увижу вас здесь-1

Позади у экипажей месяцы изнурительной подготовки. За полгода основной и дублирующий составы проделали то, что в обычном режиме занимает 5-7 лет. Но, несмотря на экспресс-курсы, все экзамены в легендарном Звездном Городке сдали на отлично. К слову, у командира корабля Олега Новицкого тоже белорусские корни. Как известно, во время одной из встреч с космонавтом Александр Лукашенко показал, как готовить вкусный и полезный салат из самых доступных продуктов. Вкус блюда Олегу Новицкому запомнился, и недавно он высказал пожелания обязательно попробовать его еще раз.

Александр Лукашенко привез космонавта Олега Новицкого к себе домой, свозил на источник и лично угостил антиковидным салатом. Подробности.

Лукашенко – космонавтам: будем очень переживать, надеюсь, после возвращения увижу вас здесь-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне хотелось бы, чтобы вы там дружными были людьми. Все-таки край у вас один, корни зарыты здесь. Так что мы будем очень переживать за вас и надеяться, что после возвращения я увижу вас здесь. Приготовим, Олег, традиционный наш салат, Марину угостим. Тем более у нее хобби. Первый раз вижу девчонку, которая может приготовить и любит готовить. Мы ее научим готовить наш салат.

Лукашенко – космонавтам: будем очень переживать, надеюсь, после возвращения увижу вас здесь-7

На Байконуре идут последние приготовления к старту корабля «Союз МС-25». Именно на нем уже 21 марта на МКС отправится 21-я экспедиция посещения, в основном составе которой белоруска Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Трейси Дайсон. У белоруски на МКС целый ряд исследовательских задач, в том числе для нужд Национальной академии наук.

# Космос # общество # Александр Лукашенко # Олег Новицкий # Марина Василевская

Другие новости рубрики

Все новости
Отбил 5 контратак противника и уничтожил более 20 фашистов! «Незабытые истории»
19 марта 2024 10:58

Отбил 5 контратак противника и уничтожил более 20 фашистов! «Незабытые истории»

«Выполним задачи любые!» Президент пообщался с космонавтами Новицким и Василевской
19 марта 2024 10:53

«Выполним задачи любые!» Президент пообщался с космонавтами Новицким и Василевской

«80 неизвестных героев Великой Отечественной войны». В БГУ запустили проект к годовщине освобождения Беларуси
19 марта 2024 10:48

«80 неизвестных героев Великой Отечественной войны». В БГУ запустили проект к годовщине освобождения Беларуси

Узница концлагеря в Зальцведеле: «Кто был совсем слабым, двоих рядом поставят – и одной пулей»
19 марта 2024 10:46

Узница концлагеря в Зальцведеле: «Кто был совсем слабым, двоих рядом поставят – и одной пулей»

Развитие рынка медикаментов стран СНГ обсудили в Минске
19 марта 2024 10:44

Развитие рынка медикаментов стран СНГ обсудили в Минске

В Минске рассматривают уголовное дело экстремиста Игоря Корнея
19 марта 2024 10:38

В Минске рассматривают уголовное дело экстремиста Игоря Корнея

Историко-культурная ценность Минска. В каких парках столицы ведутся ремонтные работы?
19 марта 2024 10:02

Историко-культурная ценность Минска. В каких парках столицы ведутся ремонтные работы?

Какие лекарства безопасны для беременных и кормящих? Белорусы разработали сервис, который даст ответ
19 марта 2024 09:32

Какие лекарства безопасны для беременных и кормящих? Белорусы разработали сервис, который даст ответ

В МЧС рассказали, как с помощью технологий дистанционного зондирования Земли контролируют пожары и паводки
19 марта 2024 09:01

В МЧС рассказали, как с помощью технологий дистанционного зондирования Земли контролируют пожары и паводки

В Минске и районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления угарным газом
19 марта 2024 08:03

В Минске и районе с начала года не зафиксировано ни одного случая отравления угарным газом

80 лет назад Красная армия освободила узников лагеря смерти «Озаричи»
19 марта 2024 07:15

80 лет назад Красная армия освободила узников лагеря смерти «Озаричи»

Во Дворце искусств откроется выставка живописи на тему освобождения Беларуси. Вход свободный
19 марта 2024 07:05

Во Дворце искусств откроется выставка живописи на тему освобождения Беларуси. Вход свободный