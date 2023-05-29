Первой белорусской космонавткой станет бортпроводник «Белавиа»

На шаг ближе к космосу. 29 мая стало известно, кто, вероятнее всего, станет первой в суверенной истории Беларуси покорительницей околоземной орбиты. На международную космическую станцию в 2024 году отправится Марина Василевская, работающая бортпроводником в «Белавиа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее дублером названа Анастасия Ленкова, врач РНПЦ детской хирургии. Предстоящую космическую миссию уже называют белорусской. Ведь ее командиром будет известный космонавт Олег Новицкий, который родом из Червеня. Кроме них в качестве бортинженера на МКС отправится астронавт NASA Колдвелл-Дайсон Трейси.

Напомним, еще в 2022 году в подмосковном Звездном городке сразу шесть претенденток из Беларуси проходили строгий отбор. Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина посещал и Президент Беларуси. Александр Лукашенко тогда первым делом направился в здание с центрифугой, где как раз и проходила тренировка главной претендентки в космонавты от Беларуси.

– Ну, жива, здорова. Молодец! Я не первый раз вижу испытание такое. Но ты вообще! Ну как ты себя чувствуешь?

– Ощущения незабываемые. На всю жизнь, наверное.

– Молодец, молодец! Устроил я вам жизнь. Ну, хоть будет что вспомнить.

– Конечно.