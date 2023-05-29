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Первой белорусской космонавткой станет бортпроводник «Белавиа»

29 мая 2023 17:24
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На шаг ближе к космосу. 29 мая стало известно, кто, вероятнее всего, станет первой в суверенной истории Беларуси покорительницей околоземной орбиты. На международную космическую станцию в 2024 году отправится Марина Василевская, работающая бортпроводником в «Белавиа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Первой белорусской космонавткой станет бортпроводник «Белавиа» -1

Ее дублером названа Анастасия Ленкова, врач РНПЦ детской хирургии. Предстоящую космическую миссию уже называют белорусской. Ведь ее командиром будет известный космонавт Олег Новицкий, который родом из Червеня. Кроме них в качестве бортинженера на МКС отправится астронавт NASA Колдвелл-Дайсон Трейси. 

Первой белорусской космонавткой станет бортпроводник «Белавиа» -4

Напомним, еще в 2022 году в подмосковном Звездном городке сразу шесть претенденток из Беларуси проходили строгий отбор. Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина посещал и Президент Беларуси. Александр Лукашенко тогда первым делом направился в здание с центрифугой, где как раз и проходила тренировка главной претендентки в космонавты от Беларуси. 

Первой белорусской космонавткой станет бортпроводник «Белавиа» -7

Ну, жива, здорова. Молодец! Я не первый раз вижу испытание такое. Но ты вообще! Ну как ты себя чувствуешь? 
Ощущения незабываемые. На всю жизнь, наверное. 
– Молодец, молодец! Устроил я вам жизнь. Ну, хоть будет что вспомнить. 
– Конечно. 

Первой белорусской космонавткой станет бортпроводник «Белавиа» -10

Чтобы попасть сюда, в Звездный городок, собеседования прошли более 3000 человек, претендовавших отправиться на МКС. Теперь отбор полностью завершен, и наша страна продвинулась еще на один шаг в статусе космической державы. Сотрудничество в этой сфере плотно строится на взаимодействии с российской стороной. Начиная с 1999-го успешно реализовано семь программ Союзного государства по космической тематике. 

# Космос # общество # Марина Василевская # Александр Лукашенко # Фотофакт

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