Лукашенко – космонавтам: вы наши люди, и мы вас будем ждать здесь, в Беларуси!
Президент Беларуси рассчитывает на продолжение совместных с Россией проектов по космическим полетам. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 марта во время видеоконференцсвязи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения МКС, которые в настоящее время находятся на Байконуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот полет стал возможным благодаря поступательному сотрудничеству Минска и Москвы, да и теплым межличностным отношениям лидеров двух стран. И является красноречивым подтверждением созидательной повестки Союзного государства.
Самые популярные фразы сегодняшней встречи – это простые, добрые слова: спасибо и будем ждать. Дома.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там ваши родственники все будут и не только родственники. Целый борт вылетает завтра, 20 марта, чтобы вас проводить по-настоящему. А встречать уже будем вас в Беларуси.
Марина Василевская, участница космического полета:
Благодарим вас за это. Это очень большая поддержка будет для нас на старте.
– Спасибо большое вам за... Извините, что вас оторвал в эти ответственные моменты, но хоть немножко отвлек вас от этой махины, которую мы вчера наблюдали, позавчера вывозили на старт. И вы должны знать, что вы наши люди и мы вас будем ждать здесь, в Беларуси.
Олег Новицкий, летчик-космонавт, командир корабля «Союз МС-25»:
Огромное вам спасибо за поддержку от всего экипажа в целом.
– Спасибо вам, до встречи! Успехов!
– Спасибо огромное!
– Всего доброго!
– До свидания!
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