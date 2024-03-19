Лукашенко – космонавтам: вы наши люди, и мы вас будем ждать здесь, в Беларуси!

Президент Беларуси рассчитывает на продолжение совместных с Россией проектов по космическим полетам. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 марта во время видеоконференцсвязи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения МКС, которые в настоящее время находятся на Байконуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот полет стал возможным благодаря поступательному сотрудничеству Минска и Москвы, да и теплым межличностным отношениям лидеров двух стран. И является красноречивым подтверждением созидательной повестки Союзного государства. Самые популярные фразы сегодняшней встречи – это простые, добрые слова: спасибо и будем ждать. Дома.