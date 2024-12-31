Лукашенко посетил Минскую детскую областную больницу перед Новым годом – как это было

Завершается 2024-й и последний день уходящего года хочется провести максимально продуктивно, с пользой и добром. По уже сложившейся традиции свое предновогоднее утро глава государства посвятил общению с маленькими белорусами и их родителями. Александр Лукашенко посетил Минскую областную детскую клиническую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш Президент хорошо известен своим трепетным отношением к детям. Это отражается на всей социальной политике государства. Для нашей страны забота о подрастающем поколении – незыблемый приоритет в любые времена. У нас уникальный подход к решению демографических задач. Александр Лукашенко и здесь показывает личный подход, призывая к многодетности каждую белорусскую семью, обещая, что третьего ребенка он берет под свое крыло.

31 декабря сильный лидер позволил себе немного слабости в отношении детей, сказав, что больной ребенок для него – настоящая катастрофа. Президент уделяет огромное внимание тому, чтобы медицина в нашей стране развивалась в ногу со временем и обеспечивала здоровье и долголетие всем гражданам, а в первую очередь – спасала жизни детей. О встрече, которая наполняет надеждой и оставляет воспоминания на всю жизнь. И о елке, которая станет самым ценным украшением Дворца Независимости, – Алена Сырова.

Минская областная детская клиническая больница в Боровлянах, слоган которой – «Заботимся о вашем здоровье и здоровье ваших детей». Место, в которое не то что в новогодние – в любые дни года – едва ли и одни, и вторые мечтают попасть. Но ситуации бывают разные, и в самых сложных лучшей действительностью может оказаться возможность быть в руках профессионалов одной из лучших клиник страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы создали здесь, можно сказать, самую передовую больницу и оснастили прилично. Поэтому обязательно должны помогать. Хотя область большая, понятно. Но если обратились люди из другой области, отбрасывать людей… Это же дети!

– Абсолютно верно. Такая же ситуация и по Минску. Они оказывают помощь и минчанам.

– Минск – это понятно. Но чтобы и область тоже. Потому что область здесь прилично выглядит. Президент Беларуси в последний рабочий день уходящего года старается приезжать в подобные учреждения. Во-первых, потому что сам отец, такая родительская солидарность.

Александр Лукашенко:

Я знаю, что такое больной ребенок. Я человек не из пугливых, но, если ребенок у меня болел, это катастрофа. Это не только стресс. Это вообще тяжелый случай для меня. Температура – все, я уже за ребенка переживал страшно. Хотя говорят: «Не надо. Пройдет». А я очень серьезно переживал. Поэтому родителям непросто, но то, что малышня эта с родителями здесь, это уже хорошо. А во-вторых, потому что важно своими глазами увидеть результаты работы целой системы, отвечающей за жизни страны. И здесь важно не только отчитываться об успехах, но и понимать где не доработали.

Александр Лукашенко:

На что жалуются или какие проблемы сегодня волнуют коллектив?

– Одна из таких проблем, наверное, у нас есть на очереди нуждающиеся по жилью. Мы построили два кооператива (это четыре жилых дома) для сотрудников. Жильем мы обеспечены, мы строим кооперативы, живем и обеспечиваем, есть свое общежитие рядом, на территории больницы, где проживают сотрудники нашей больницы.

– То есть, есть бесквартирные?

– Есть бесквартирные. Но им планируется выделить арендное жилье. Строительство ведется здесь. Через Минскую областную клиническую больницу каждый год проходят более 22 тысяч пациентов. Не только маленьких. Взрослые здесь тоже пока получают помощь по некоторым направлениям, но к 9 мая 2026 года ситуация изменится, по крайней мере так уверяет главу государства губернатор.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

В областной взрослой больнице большой хирургический комплекс, всю хирургию областной больницы перевез туда. А то, что у нас здесь есть несколько отделений взрослых в детской больнице, мы тогда, с вводом корпуса, переместим в областную больницу.

– Вы что, сделали только железобетон там?

– Да, полностью стоит корпус железобетона. Сейчас уже ведутся внутренние работы, поэтому на следующий год финансирование определено.

– К 9 мая 2026 года?

– Да.

А главный врач говорит, что таким положением дел даже горд. Я этим горжусь, потому что педиатр всегда вылечит взрослого пациента.

– Это да.

– А вот это правда, потому что те, кто лечит взрослых, они боятся детей. Для главы государства провели экскурсию по обновленному реанимационному отделению. Космос, не иначе! Вот пример – реанимационная палата здесь оборудована так, чтобы в случае, если пациента не получается стабилизировать, но он крайне нуждается в помощи, его могли прооперировать прямо на этом столе. Вопрос жизни и смерти – не меньше. Лукашенко – врачам: будем стараться так, чтобы вы работали на родной земле, а не бегали где-то по миру. Подробности здесь.

С учетом нашего опыта работы, с учетом трассы, которая, да, бывает ДТП, не дай бог. И ребенку надо вот, никуда его везти нельзя. Вот мы сюда привезли, и здесь уже… У нас такие просто дети были. Когда надо оперировать, может быть, оперировать кровотечение с печени, селезенку, это надо удалять, надо закрывать. Вот все это уже здесь будет делаться и делается у нас.

– Я не понял, а почему не в хирургии?

– А если его не довезешь? А кровотечение?

– Используешь просто эту больницу как базу и для хирургического, чтобы его не переводить. Это такой новый опыт на самом деле и сейчас мы его тоже сможем на практике посмотреть.

– Если состояние позволяет, то он поднимется в операционную, но бывает, что состояние не позволяет. Такой подход практикуют только в этой клинике страны. Своего рода это эксперимент. Но для чего? Президент засыпает вопросами, которые, может, и кажутся необязательными. Ведь звучит-то все круто. Но на самом деле определяющие. И здесь мнения чиновников разделились. Александр Лукашенко:

А не с жиру бесимся?

– Нет, реанимационный зал есть в каждом отделении анестезиологии и реанимации. И пациенты, которым необходимо оказывать помощь реанимационную, врачи анестезиологи и реаниматологи именно здесь оказывают.

– Ладно, это я принимаю.

– У ребенка травматический шок, геморрагический шок.

– Ну не рассказывай, я знаю, что ты, если надо чего-то одобрить, то ты одобришь.

Отделение новое и, может показаться, необжитое, но для того, чтобы чувствовать себя комфортно, здесь теперь есть все. Оборудованы палаты совместного пребывания. Все же пациенты маленькие и чаще всего проходят лечение под присмотром мам. К ним глава государства заглянул с подарками. Мерч Первого, медвежонок сладостей, как и знак внимания, и небольшая компенсация за Новый год вне дома. Лукашенко: мы будем все делать для детей, потому что дети – это главное. Подробности здесь. Те, кто постарше в стороне не остались, презентовали Президенту елку, но не обычную. Она смело может конкурировать с самой большой елкой во Дворце Независимости. Здесь дети сами писали на каждом сердечке пожелания вам.

– Это я прочитаю во Дворце. Во Дворце Независимости мы определим эту елочку. Ее надо поливать почаще, потому что мне написали заранее, что вы мне подарите. И что там мощная корневая система и так далее. Но вы угадали. Я очень люблю природу и деревья. Спасибо вам. Обязательно на самом видном месте во Дворце Независимости поставится подарок от детишек. Мы еще добавим какую-нибудь красоту, вы не против? Желаю вам всегда на Новый год и на прочие праздники быть дома.

Среди пациентов трудно не узнать Романа Когодовского – юного и мужественного белоруса, настоящего героя. Он до сих пор под наблюдением врачей, но на четком пути к полному восстановлению. Александр Лукашенко:

Как себя чувствуешь?

– Отлично.

– Что значит отлично?

– Ну, в принципе, нормально. Сейчас на обследовании лежу.

– Конечно, для меня он герой, как и для всех нас. Поэтому, если какая-то проблема, всегда мама связывается и всегда поступает к нам.

– Я тебе уже сказал, что делать.