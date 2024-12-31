В Гродно более 140 семей военнослужащих получили ключи от арендных квартир
Беззаветное служение Родине не остается и без заслуженных наград. В данном случае – для всей семьи. У военнослужащих Гродненского гарнизона 31 декабря двойной праздник. Более 140 семей стали обладателями арендного жилья. В распоряжении новоселов современные двух- и трехкомнатные квартиры. В целом по стране в 2024 году арендное жилье получили свыше 1 800 военнослужащих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В одной из таких квартир в преддверии Нового года побывала Алена Жиборт.
Уходящий год для семьи Костюкевич из Гродно богат на приятные события. В феврале у Кирилла и Юлии появился первенец, а в декабре – жилье. 2025-й молодые родители будут встречать в новой трехкомнатной квартире.
Очень-очень рады, очень ждали этого момента. Были счастливы, узнав о том, что получили служебное жилье.
С 2018 года Кирилл служит в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде. Он – начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения. Юля – будущий психотерапевт, еще учится в медицинском университете. До сих пор семья жила на съемной квартире.
Кирилл Костюкевич, военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Нам всего хватало, тем не менее, не ощущали себя как в своем доме, уютном уголке, но, тем не менее, было комфортно. А в данный момент, уже когда переехали сюда, конечно, плюсов много. Потому что ты понимаешь, что здесь ты находишься постоянно, здесь твой тыл. Приятно приходить домой после службы, зная о том, что твоя семья постоянно обеспечена этим жильем.
Сегодня в Гродненском гарнизоне таких счастливых семей порядка 140. Ключи от арендных квартир военнослужащие получили в торжественной обстановке.
Денис Голубев, военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Довольны очень, будем жить, квартира теплая, ремонт хороший, все есть.
Татьяна Голубева:
Мы очень рады, мы очень давно это ждали, и я очень благодарна, что есть такая возможность для военнослужащих и их семей получать такое жилье.
Арендное жилье предоставляется на время службы, но все новоселы в будущем смогут оформить квартиры в собственность. В том числе на безвозмездной основе. К слову, на данный момент в Беларуси этим правом воспользовались уже порядка 300 семей военнослужащих.
Вадим Суров, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Беларуси:
Государство заботится, закрывает полностью все тыловые вопросы, по обеспечению, по проживанию военнослужащего, он должен думать только о службе.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Если говорить языком цифр, только в этом году более 1 800 военнослужащих получили арендное жилье, но это не единственный способ получения жилья для военнослужащих, в том числе и осталось строительство в рамках ЖСПК, также 150 семей и построили тоже свое жилье, и эти все программы будут продолжаться дальше.
Подробности в видео.