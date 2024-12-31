Лукашенко: мы будем всё делать для детей, потому что дети – это главное
С заботой о подрастающем поколении. По уже сложившейся традиции свое предновогоднее утро глава государства посвятил общению с маленькими белорусами и их родителями. Александр Лукашенко посетил Минскую областную детскую клиническую больницу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее специализированную высокотехнологичную медпомощь детям и по отдельным специальностям – взрослым. В больнице работают консультативная поликлиника, 6 вспомогательных диагностических отделений и 17 стационарных. В некоторых из них 31 декабря побывал Президент. Так, в отделении анестезиологии и реанимации Александру Лукашенко доложили о проведенной модернизации. Ежегодно здесь проходят лечение более 800 пациентов. Из них 25% – новорожденные. Заглянул Александр Лукашенко и в педиатрическое отделение, чтобы пообщаться с маленькими белорусами и поздравить с наступающим праздником. Среди них сегодня и Рома Когодовский. Мальчик, спасший несколько лет назад своего брата при пожаре. Парень до сих пор под пристальным контролем врачей. Особо приятная часть сегодняшней встречи с Президентом – конечно, подарки. Без них никто не остался.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Подарки подготовили заранее. Подарки любите?
– Да!
– Держи!
– Спасибо!
– Да не за что.
И вас с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, чтобы были только одни успехи в работе!
– Спасибо, если будут у меня успехи в работе, то у вас тоже будут. Я думаю, его уже пора выписывать домой. Молодец, чувствуется боевой товарищ.
В ответ дети подарили Президенту живую ель с красными бумажными сердечками, на которых написаны теплые пожелания. Глава государства пообещал разместить ее во Дворце Независимости. Пообщался Александр Лукашенко и с теми, кто отвечает за лечение ребят. Традиционно, Президент открыт для обсуждения любых, даже проблемных вопросов. Но таких сегодня от коллектива не прозвучало. Завершилась встреча в канун Нового года поздравлениями. Президент пожелал и пациентам, и коллективу больницы, во-первых, крепкого здоровья, во-вторых, возможности хотя бы немного отвлечься от своих прямых обязанностей в новогоднюю ночь.
Учитывая, что мы в новогоднюю ночь будем вести дежурство и увидеть ваше традиционное новогоднее поздравление…
Александр Лукашенко:
Телевизор купим! Что, нет телевизора?
– Поэтому мы очень благодарны. Для нас это очень символично и значимо.
– Я хочу пожелать, чтобы у вас нашлась минутка между одиннадцатью и часом не только увидеть Президента, но и посмотреть веселые картинки, которые покажет и наш телевизор, и россияне. Рекламу я видел, много хорошего, ну и наши телевизионщики научились хорошо работать. Поэтому я желаю, чтобы вас никакие болезни не отвлекали, а ваши пациенты пошли в это время на выздоровление.