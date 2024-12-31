Лукашенко: мы будем всё делать для детей, потому что дети – это главное

С заботой о подрастающем поколении. По уже сложившейся традиции свое предновогоднее утро глава государства посвятил общению с маленькими белорусами и их родителями. Александр Лукашенко посетил Минскую областную детскую клиническую больницу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее специализированную высокотехнологичную медпомощь детям и по отдельным специальностям – взрослым. В больнице работают консультативная поликлиника, 6 вспомогательных диагностических отделений и 17 стационарных. В некоторых из них 31 декабря побывал Президент. Так, в отделении анестезиологии и реанимации Александру Лукашенко доложили о проведенной модернизации. Ежегодно здесь проходят лечение более 800 пациентов. Из них 25% – новорожденные. Заглянул Александр Лукашенко и в педиатрическое отделение, чтобы пообщаться с маленькими белорусами и поздравить с наступающим праздником. Среди них сегодня и Рома Когодовский. Мальчик, спасший несколько лет назад своего брата при пожаре. Парень до сих пор под пристальным контролем врачей. Особо приятная часть сегодняшней встречи с Президентом – конечно, подарки. Без них никто не остался.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подарки подготовили заранее. Подарки любите?

– Да!

– Держи!

– Спасибо!

– Да не за что.

И вас с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, чтобы были только одни успехи в работе!

– Спасибо, если будут у меня успехи в работе, то у вас тоже будут. Я думаю, его уже пора выписывать домой. Молодец, чувствуется боевой товарищ.

В ответ дети подарили Президенту живую ель с красными бумажными сердечками, на которых написаны теплые пожелания. Глава государства пообещал разместить ее во Дворце Независимости. Пообщался Александр Лукашенко и с теми, кто отвечает за лечение ребят. Традиционно, Президент открыт для обсуждения любых, даже проблемных вопросов. Но таких сегодня от коллектива не прозвучало. Завершилась встреча в канун Нового года поздравлениями. Президент пожелал и пациентам, и коллективу больницы, во-первых, крепкого здоровья, во-вторых, возможности хотя бы немного отвлечься от своих прямых обязанностей в новогоднюю ночь.

Учитывая, что мы в новогоднюю ночь будем вести дежурство и увидеть ваше традиционное новогоднее поздравление…