«Сказали, что должно в доме пахнуть ёлкой» – узнали, чем занимаются минчане за пару часов до Нового года

Новый Год – это время не только волшебства и подарков, но и нарядного стола. Многих белорусов 31 декабря ждет праздничный ужин длиной в ночь. В преддверии праздника, очереди в супермаркетах достигают огромных размеров. К слову, немало и тех, кто спешит за покупками в самый последний момент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш корреспондент Алеся Иванова отправилась изучить обстановку в торговые объекты столицы и посчитала, сколько обойдется минчанам праздничный стол на Новый год.

Марина Гулмалиева из тех, кто точно знает толк в мандаринах. За прилавком фруктовой лавки обаятельная продавец не первый год, а встречать 31 декабря на рынке – и вовсе – традиция. 31 декабря здесь работает до последнего покупателя.

– Что купили к новогоднему столу?

– Купили ананас, гранат.

– Зачем пришли на рынок?

– За мандаринами.

– 31 декабря?

– Самое время! Мандарины надо свежими покупать.

Успеть в последний вагон уходящего 2024-го пытаются 31 декабря и те, кто еще не обзавелся зеленой красавицей. И пусть декабрь снегом нас не баловал, хвойный запах зимнего леса – лучший аромат в Новогоднюю ночь.

– Сказали, что должно в доме пахнуть елкой.

– Кто сказал?

– Жена сказала.

В считанные часы до нового года традиционно многолюдно и в продуктовых магазинах. Красная рыба, икра, горбуша, куда без горошка с колбасой – главных ингредиентов оливье. Но вот центр притяжения все же – отдел кулинарии. В канун 2025-го немало тех, кто не горит желанием провожать уходящий год у плиты.

– Почему отдаете предпочтение покупным салатам, а не сами готовите?

– Не хочу сама готовить. Живу одна.