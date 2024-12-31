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«Сказали, что должно в доме пахнуть ёлкой» – узнали, чем занимаются минчане за пару часов до Нового года

31 декабря 2024 17:54
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Новый Год – это время не только волшебства и подарков, но и нарядного стола. Многих белорусов 31 декабря ждет праздничный ужин длиной в ночь. В преддверии праздника, очереди в супермаркетах достигают огромных размеров. К слову, немало и тех, кто спешит за покупками в самый последний момент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш корреспондент Алеся Иванова отправилась изучить обстановку в торговые объекты столицы и посчитала, сколько обойдется минчанам праздничный стол на Новый год.

«Сказали, что должно в доме пахнуть ёлкой» – узнали, чем занимаются минчане за пару часов до Нового года-2

Марина Гулмалиева из тех, кто точно знает толк в мандаринах. За прилавком фруктовой лавки обаятельная продавец не первый год, а встречать 31 декабря на рынке – и вовсе – традиция. 31 декабря здесь работает до последнего покупателя.

«Сказали, что должно в доме пахнуть ёлкой» – узнали, чем занимаются минчане за пару часов до Нового года-4

Что купили к новогоднему столу?
Купили ананас, гранат.

«Сказали, что должно в доме пахнуть ёлкой» – узнали, чем занимаются минчане за пару часов до Нового года-6

Зачем пришли на рынок?
За мандаринами.
31 декабря?
Самое время! Мандарины надо свежими покупать.

«Сказали, что должно в доме пахнуть ёлкой» – узнали, чем занимаются минчане за пару часов до Нового года-8

Успеть в последний вагон уходящего 2024-го пытаются 31 декабря и те, кто еще не обзавелся зеленой красавицей. И пусть декабрь снегом нас не баловал, хвойный запах зимнего леса – лучший аромат в Новогоднюю ночь.

«Сказали, что должно в доме пахнуть ёлкой» – узнали, чем занимаются минчане за пару часов до Нового года-10

Сказали, что должно в доме пахнуть елкой.
Кто сказал?
Жена сказала.

«Сказали, что должно в доме пахнуть ёлкой» – узнали, чем занимаются минчане за пару часов до Нового года-12

В считанные часы до нового года традиционно многолюдно и в продуктовых магазинах. Красная рыба, икра, горбуша, куда без горошка с колбасой – главных ингредиентов оливье. Но вот центр притяжения все же – отдел кулинарии. В канун 2025-го немало тех, кто не горит желанием провожать уходящий год у плиты.

«Сказали, что должно в доме пахнуть ёлкой» – узнали, чем занимаются минчане за пару часов до Нового года-14

Почему отдаете предпочтение покупным салатам, а не сами готовите?
Не хочу сама готовить. Живу одна.

«Сказали, что должно в доме пахнуть ёлкой» – узнали, чем занимаются минчане за пару часов до Нового года-16

Рассчитать идеальное время для большой закупки к Новому году невозможно, особенно если до него остается меньше суток. От огромных очередей спасает большое количество продавцов на смене, в помощь и кассы самообслуживания. И если одни пришли лишь докупить необходимые ингредиенты к праздничному столу, то другие уходят с внушительными авоськами. К слову, заглянули мы не только в продуктовые корзины белорусов, но и чеки.

Подробности в видео.

# Новый год # Опрос минчан

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