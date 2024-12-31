Депутат Палаты представителей поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом
А ведь многие еще помнят те времена, когда на новогодний стол угощения начинали собирать за несколько месяцев, потому что дефицит, низкие зарплаты, отсутствие стабильности… Среди них и люди старшего поколения, которые прошли через голод военной оккупации. Для них праздничным лакомством становился черствый хлеб, в лучшем случае с кусочком сала. Благотворительная акция «От всей души» продолжает шествие по стране. 31 декабря у проекта появилось еще больше трогательных историй. Депутат Палаты представителей Руслан Косыгин отправился в гости к людям, чьи жизни стали настоящим примером мужества и стойкости – ветеранам Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Для Зинаиды Ивановны 2025 год станет поистине знаковым. 5 февраля женщина отметит 100-летний юбилей. Как и у всех, в жизни было все. И счастье, и горе. Босоногое детство, война, а далее послевоенное восстановление, когда вместе со всем народом поднимали страну из руин. Все ее морщины – это не просто следы времени, а дорожки мудрости, пройденные с достоинством и любовью. Благодарит сегодня и тех, кто в канун волшебного праздника приносит в ее дом тепло и улыбки.
Зинаида Гунько:
Для меня это очень-очень важно, что меня не забывают. Большое всем им спасибо.
Гостей 31 декабря принимает и Владимир Нестерович. Ветеран Великой Отечественной войны всегда рад вниманию. Для него каждая такая встреча – момент, который трогает сердце. В этот предпраздничный день он благодарит за тепло и заботу, и сам присоединяется к поздравлениям.
Владимир Вашкевич:
Поздравляю с Новым годом вас. Счастья вам, всего хорошего, успехов в работе и в жизни.
В канун рождественских и новогодних праздников, когда в воздухе витает аромат мандаринов и хвои, благотворительный марафон «От всей души» объединяет целые поколения белорусов. Это не просто внимание и подарки, а искренняя благодарность тем, кто долгие годы строил наше настоящее.
Руслан Косыгин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
То, что мы делаем в праздничные дни – это дорогого стоит, прежде всего для наших пожилых людей, которые оказались, может быть, в непростой жизненной ситуации, но за плечами которых огромнейшая история. Это те люди, которые подарили сегодняшнее мирное небо над нашей головой. Это те люди, которые для нас, молодого поколения являются образцом. Образцом того, как надо относиться к жизни. Образцом того, как нужно относиться к своей стране. Того, как надо защищать и любить нашу Родину.
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