Депутат Палаты представителей поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом

А ведь многие еще помнят те времена, когда на новогодний стол угощения начинали собирать за несколько месяцев, потому что дефицит, низкие зарплаты, отсутствие стабильности… Среди них и люди старшего поколения, которые прошли через голод военной оккупации. Для них праздничным лакомством становился черствый хлеб, в лучшем случае с кусочком сала. Благотворительная акция «От всей души» продолжает шествие по стране. 31 декабря у проекта появилось еще больше трогательных историй. Депутат Палаты представителей Руслан Косыгин отправился в гости к людям, чьи жизни стали настоящим примером мужества и стойкости – ветеранам Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виолетта Шаблинская познакомилась с живыми легендами, которые лучше других знают – как было и как стало.

Для Зинаиды Ивановны 2025 год станет поистине знаковым. 5 февраля женщина отметит 100-летний юбилей. Как и у всех, в жизни было все. И счастье, и горе. Босоногое детство, война, а далее послевоенное восстановление, когда вместе со всем народом поднимали страну из руин. Все ее морщины – это не просто следы времени, а дорожки мудрости, пройденные с достоинством и любовью. Благодарит сегодня и тех, кто в канун волшебного праздника приносит в ее дом тепло и улыбки.

Зинаида Гунько:

Для меня это очень-очень важно, что меня не забывают. Большое всем им спасибо.

Гостей 31 декабря принимает и Владимир Нестерович. Ветеран Великой Отечественной войны всегда рад вниманию. Для него каждая такая встреча – момент, который трогает сердце. В этот предпраздничный день он благодарит за тепло и заботу, и сам присоединяется к поздравлениям.

Владимир Вашкевич:

Поздравляю с Новым годом вас. Счастья вам, всего хорошего, успехов в работе и в жизни. В канун рождественских и новогодних праздников, когда в воздухе витает аромат мандаринов и хвои, благотворительный марафон «От всей души» объединяет целые поколения белорусов. Это не просто внимание и подарки, а искренняя благодарность тем, кто долгие годы строил наше настоящее.