Лукашенко – врачам: будем стараться так, чтобы вы работали на родной земле, а не бегали где-то по миру

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, прежде всего, хочу вас и в вашем лице, всех наших врачей поздравить с наступающим Новым годом. И самое главное, чтобы он был чуть-чуть лучше, чем этот предыдущий год. Думаю, если так будет, уже будет хорошо. Но если не чуть-чуть, а совсем лучше будет, даже будет еще лучше. Живете вы в хороших условиях здесь. Я думал, мы долго строили эту больницу, но губернатор говорит, Александр Генрихович, что за полтора года все сделали. Ну и хорошо. Теперь будем строить потихоньку арендное жилье. Как и когда-то я сказал, это года два тому назад, по-моему, да? Будем стараться так, чтобы вы на своей родной земле работали, а не бегали где-то по миру в поисках лучшей жизни. Но я рад, что некоторые из ваших побежали, а сейчас у меня на столе кипа материала и документов – просятся обратно. Я задаю вопрос: «Почему же? Там и зарплата…» Нет, такого здравоохранения, как в Беларуси, нет. В комплексе, в целом. И удивительно, я думал раньше, что поляки – это наши люди, наши родные, славяне и прочие, никогда наших людей не обидят, а ничего подобного. Это поляки, а вы вот там все: и украинцы, и белорусы и так далее... Если кто-то хочет попробовать, пожалуйста. Не хотелось бы, но смотрите сами, вы делаете свою жизнь. Поэтому я вас поздравляю, во-первых, с тем, что вы создали здесь вместе с Александром Генриховичем для наших детишек. Мы будем все делать для детей, потому что дети – это главное. И желаю вам всего доброго в Новом году. Я, прежде всего, желаю, чтобы ваши детишки никогда не болели. Какими бы вы ни были талантливыми врачами, но когда дети болеют, это очень плохо, это тяжело.