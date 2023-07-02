Лукашенко обратился к белорусам накануне Дня Независимости – собрали главные посылы Президента
Новости Беларуси. По традиции старт торжествам дан во Дворце Республики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К белорусам обратился глава государства. Поздравительная речь стала эмоциональной и во многом определяющей нашу внутреннею и внешнюю повестку.
«Нет и не может быть иного смысла у этого праздника». Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости.
Речь Президента была праздничной, но не праздной. День белорусской независимости тесно связан с памятью подвигов предков. То была не первая битва с коллективным Западом, но она могла оказаться последней. Битвы современности по большей части. На эмоциональном и ментальном полях глава государства после поздравлений остановился на самых острых моментах нашей действительности. Энгергонезависимость, ядерное оружие, которое гарантирует суверенитет, тема отнюдь не музыкального предпочтения – «Вагнер». Это была самая яркая часть выступления – за несколько минут зал аплодировал несколько раз.
Среди главных идеологем нашей государственности и национального характера – хлеб, память о предках, мир. Все это было отражено в посылах Президента. Это же отражает и то, чем сегодня живет наше общество. Но время ставит перед нами новые вызовы. Мир на пороге третьей мировой. Если конфликт разгорится, в стороне никто не останется. Поэтому мы снова предлагаем выстраивать мосты и диалог. Такая она, белорусская геополитическая задача.
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