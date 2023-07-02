После войны нас отбросило к уровню 1913 года. Почему День Независимости – один из наиважнейших праздников Беларуси?

Новости Беларуси. Беларусь готовится отмечать один из главных государственных праздников – День Независимости. Для нас это прежде всего символ единства и сохранения исторического кода нации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

3 Июля 1944-го Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. А после новостей об окончательном разгроме фашистов в столице БССР в Москве был дан масштабный салют. Минская наступательная операция стала одним из ключевых этапов операции «Багратион», целью которой были разгром немецкой группы армий «Центр» и освобождение нашей страны. Потому и нет никакой другой даты в истории, которая бы настолько заставляла задуматься о ценности мира, независимости и свободы.

Минск – единственный в Беларуси город-герой. Он пережил 1 100 дней оккупации. После войны лежал практически в руинах. Но Минску удалось воспрять духом и возродиться буквально из пепла. Параллельно со столицей восстанавливалась и вся страна. В той войне Беларусь пострадала больше других стран. Мы потеряли каждого третьего. Безусловно, это самый большой урон.

Сложная ситуация была и в экономике. После войны нас отбросило к уровню 1913 года. В Беларуси не осталось практически ни одной крупной электростанции. А промышленные предприятия или разрушили, или вывезли в Германию. То есть страну пришлось строить заново.

Только в начале 1950-х буквально за четыре года в Беларуси вошло в строй 150 крупных предприятий. Промышленность диктовала появление и новых городов. Жодино, Солигорск, Новополоцк – наша урбанистическая карта обновляется до сих пор. Самый молодой город – Островец. И этим статусом он обязан Белорусской атомной электростанции. То есть до сих пор Беларусь в фарватере экономического и промышленного развития.