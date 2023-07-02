Могут ли перестать давать визы белорусам и поедет ли Лукашенко на саммит ООН? Поговорили с Юрием Амбразевичем

Новости Беларуси. Почему сегодня пушки громче дипломатов, чем Беларусь может ответить на недружественные приветы от западных соседей и могут ли нам закрыть «шенген» навсегда? Об этом и не только мы поговорили с замминистра иностранных дел Беларуси Юрием Амбразевичем в программе «Неделя» на СТВ. Как сегодня работают международные площадки и поедет ли Лукашенко на саммит ООН? Ольга Коршун, СТВ:

Сегодня в мире на первый взгляд сложилась такая обстановка, что кажется, что законы дипломатии, которые раньше работали, сегодня взяли и как-то отменили. А последнее слово все-таки за пушками. Вот как мы до такого дошли и насколько сегодня эффективно работают международные переговорные площадки, ООН, ОБСЕ?

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Дипломатия, конечно, продолжает работать, поскольку, несмотря на проблемы, которые есть сейчас в Украине, вокруг Украины, в целом между Западом и Россией, еще некоторый набор кризисов. Естественно, продолжается работа именно дипломатическая, суть которой заключается в сближении позиций. Поэтому наша работа, например, белорусская и в ОДКБ, и в СНГ, и в ЕАЭС и текущая работа по вступлению в ШОС – это все на самом деле дипломатия. Дипломатия работает тогда, когда этого хотят политики. И поскольку сейчас между основными игроками политическими на международной арене происходит достаточно серьезное соперничество. Интересы очень противоречивы, разнонаправлены. Соответственно, глобальные площадки в каком-то определенном тупике пребывают. И это отражается на их эффективности. Ольга Коршун:

Была такая информация, что нашему Президенту направили приглашение на саммит ООН в Нью-Йорке, который запланирован в сентябре. Как вы считаете, мы можем расценивать это как шаг навстречу той самой дипломатии, которая будет работать? И вот американская сторона, которая принимает этот саммит, может чинить какие-то препятствия? Юрий Амбразевич:

Несмотря на всю эту кажущуюся политическую вакханалию вокруг Беларуси, Беларусь остается полноправным членом Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь ООН не мог не направить приглашение нашему Президенту. И в случае необходимости мы этим воспользуемся, хотя на данный момент решения о том, кто возглавит белорусскую делегацию, не принято. Мы, к сожалению, знаем, что были случаи (и очень громкие), что визы не выдавались. Но у нас на нынешний момент нет оснований предполагать, что белорусская делегация не получит визы. «Легко бороться за демократию в Беларуси, тяжело бороться с инфляцией в Литве»

Ольга Коршун:

На каком дипломатическом уровне сегодня находятся эти контакты по линии Беларусь – Европейский союз, Беларусь – США? Юрий Амбразевич:

Нынешний этап наших отношений с соседями в Европейском союзе, в целом со странами Запада, Вашингтоном – отношения находятся на самом низком уровне с момента обретения нами независимости. Мы со своей стороны, я хочу подчеркнуть, это важно, никогда ничего не делали в инициативном порядке для нанесения какого-либо ущерба будь то нашим соседям, будь то более далеким странам. И именно поэтому мы говорим о том, что мы остаемся открытыми для любого диалога, взаимоуважительного, прежде всего, равноправного. Как участники международного сообщества с равными правами. И эту же информацию мы постоянно доводим через те дипломатические каналы, которые у нас остались в плане коммуникаций и с Брюсселем, и с Вашингтоном. Их немного, но в странах Европейского союза, в странах-соседях и за океаном есть и политики, и государственные деятели, которые понимают важность Беларуси в целом как регионального игрока, как национального государства для европейской безопасности, для глобальной безопасности. Ольга Коршун:

Какие страны на Западе к нам наиболее лояльны? Те, на кого мы можем в этой ситуации рассчитывать. Те, кто нас, возможно, поддерживает более-менее открыто.

Юрий Амбразевич:

В первую очередь, конечно, на ум приходят наши отношения с Венгрией, где очевидным образом сложилось ясное понимание интересов двух стран. У нас сохраняются на Западе, если так можно сказать, большой Запад, нормальные рабочие отношения с Сербией. Вы знаете последнюю реакцию президента Вучича на роль нашего главы государства в рассасывании кризиса с ЧВК «Вагнер», когда президент Сербии в очередной раз назвал нашего Александра Григорьевича Лукашенко его ближайшим другом и соратником. Поэтому есть предпосылки для постепенного выхода в перспективе, конечно, из этого пике, из этого кризиса. Опять же, ситуация в западных странах не статична. Сменяемость их элиты достаточно быстра и хаотична иногда. Совсем не факт, что нынешние власти в тех же соседних странах сохранят свои позиции, в той же Польше. Поэтому белорусский фактор, к сожалению, в соседних странах особенно, играет внутриполитическую роль. То есть легко бороться за демократию в Беларуси, тяжело бороться с инфляцией в Литве, с теми же какими-то домашними проблемами в Варшаве. Могут ли перестать выдавать визы белорусам?

Ольга Коршун:

Вот такую сумятицу, неразбериху в это глобальное противостояние внесла эта вся ситуация в Украине. В прессе периодически появляются сообщения, не знаю, вбросы это или нет, что вот-вот готовятся переговоры. На неделе Украина сообщила, что в группы переговорщиков после событий в Ростове-на-Дону может войти и Александр Лукашенко. Как вы считаете, переговоры действительно уже приближаются, есть какие-то реальные предпосылки или это какие-то информационные вбросы, имеющее свои цели? Юрий Амбразевич:

Наш потенциал хорошо известен, мы свою роль, если необходимо, сыграем. Мы никогда не напрашиваемся в посредники, Президент это неоднократно подчеркивал. Мы готовы предоставить все, что у нас есть, поделиться с кем необходимо тем, что у нас есть. Я в этом уверен. И обеспечить результат. Поэтому, если сложатся обстоятельства, Минск будет первым, я думаю, в очереди для такого рода переговоров. Здесь есть еще, не скрою, очевидный интерес нашей страны. Беларусь хочет быть участником этих переговоров, поскольку мы хотим гарантии безопасности для себя. Для нас главный приоритет – чтобы наше небо, пусть сегодня серое, но оставалось мирным. Чтобы нашу территорию никогда не бомбили – это наша главная государственная задача. И чтобы наши люди могли полноценно развиваться. Ольга Коршун:

Мы наблюдаем, что Латвия запретила выдавать визы для россиян. С нами это может случиться?