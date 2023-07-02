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День города и годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Жодино

02 июля 2023 14:55
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Новости Беларуси. Жодино празднует День города и годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

День города и годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Жодино-1

Главные торжества состоялись на площади у Дворца культуры БелАЗа. Именно благодаря этому предприятию о Жодино знают далеко за пределами Беларуси. Торжественные мероприятия, концерты и гулянья, посвященные юбилейной дате, рассчитаны на три дня. 

День города и годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Жодино-4

Привлек внимание гостей празднований и кулинарно-кондитерский фест «Любимому городу посвящается». Завтра торжества завершатся большим концертом на стадионе «Торпедо». Публике презентуют свои хиты звезды белорусской и российской эстрады. Вместе со зрителями в финале они присоединятся к общенациональной акции «Споем гимн вместе!» 

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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