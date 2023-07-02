День города и годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Жодино

Новости Беларуси. Жодино празднует День города и годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные торжества состоялись на площади у Дворца культуры БелАЗа. Именно благодаря этому предприятию о Жодино знают далеко за пределами Беларуси. Торжественные мероприятия, концерты и гулянья, посвященные юбилейной дате, рассчитаны на три дня.