День города и годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Жодино

Новости Беларуси. Жодино празднует День города и годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жодино празднует День города и годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные торжества состоялись на площади у Дворца культуры БелАЗа. Именно благодаря этому предприятию о Жодино знают далеко за пределами Беларуси. Торжественные мероприятия, концерты и гулянья, посвященные юбилейной дате, рассчитаны на три дня.
Привлек внимание гостей празднований и кулинарно-кондитерский фест «Любимому городу посвящается». Завтра торжества завершатся большим концертом на стадионе «Торпедо». Публике презентуют свои хиты звезды белорусской и российской эстрады. Вместе со зрителями в финале они присоединятся к общенациональной акции «Споем гимн вместе!»