Лукашенко: обеспечение нацбезопасности – это наша общая задача, каждого гражданина Беларуси

Какой будет новая редакция Военной доктрины Беларуси и чем завершилось общественное обсуждение Концепции национальной безопасности страны. Два важнейших направления были сегодня, 16 января, в центре внимания Главнокомандующего и участников заседания Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Концепции много внимания уделено нашим духовным скрепам, которые делают белорусский народ таким, каким мы его сегодня знаем. И всемерная защита народа Беларуси как уникальной исторической общности и единственного источника государственной власти является стратегическим национальным интересом.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для обеспечения национальной безопасности архиважны сильная экономика, устойчивое социальное развитие, мощная обороноспособная армия. Но не менее важна и гуманитарная составляющая. И сегодня совершенно правильно, что в качестве стратегических национальных интересов обновленной Концепции национальной безопасности обозначены такие вещи, как самобытность белорусского народа, укрепление духовно-нравственного потенциала, защита исторической памяти, традиционных семейных ценностей, преемственность поколений. И как квинтэссенция – воспитание патриота-гражданина. Историческая правда, историческая память. Фальсификация исторической правды – это, по сути, один из элементов гибридной войны, который способствует дестабилизации внутриполитической ситуации в стране. Народом, который не помнит своей истории, очень легко манипулировать.

Николай Бузин, доктор военных наук:

Что касается новаций, кроме биологической безопасности как нового понятия, новой составляющей, внесенной в Концепцию в самом начале ее переработки, электоральный суверенитет – то понятие, которого не было до этого в Концепции национальной безопасности и которое разработано, всесторонне рассмотрено и обозначено в данном документе.

Во время совещания Главнокомандующий еще раз акцентировал внимание: работа не должна считаться завершенной, с точки зрения взаимодействия между госорганами и гражданами, какое бы решение ни приняло Всебелорусское народное собрание, а именно ему, согласно Конституции, и отдано право принять или отвергнуть эти два важнейших документа.