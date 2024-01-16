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Лукашенко: обеспечение нацбезопасности – это наша общая задача, каждого гражданина Беларуси

16 января 2024 18:49
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Какой будет новая редакция Военной доктрины Беларуси и чем завершилось общественное обсуждение Концепции национальной безопасности страны. Два важнейших направления были сегодня, 16 января, в центре внимания Главнокомандующего и участников заседания Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: обеспечение нацбезопасности – это наша общая задача, каждого гражданина Беларуси-1

В Концепции много внимания уделено нашим духовным скрепам, которые делают белорусский народ таким, каким мы его сегодня знаем. И всемерная защита народа Беларуси как уникальной исторической общности и единственного источника государственной власти является стратегическим национальным интересом.

Лукашенко: обеспечение нацбезопасности – это наша общая задача, каждого гражданина Беларуси-4

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для обеспечения национальной безопасности архиважны сильная экономика, устойчивое социальное развитие, мощная обороноспособная армия. Но не менее важна и гуманитарная составляющая. И сегодня совершенно правильно, что в качестве стратегических национальных интересов обновленной Концепции национальной безопасности обозначены такие вещи, как самобытность белорусского народа, укрепление духовно-нравственного потенциала, защита исторической памяти, традиционных семейных ценностей, преемственность поколений. И как квинтэссенция – воспитание патриота-гражданина. Историческая правда, историческая память. Фальсификация исторической правды – это, по сути, один из элементов гибридной войны, который способствует дестабилизации внутриполитической ситуации в стране. Народом, который не помнит своей истории, очень легко манипулировать.

Лукашенко: обеспечение нацбезопасности – это наша общая задача, каждого гражданина Беларуси-7

Николай Бузин, доктор военных наук:
Что касается новаций, кроме биологической безопасности как нового понятия, новой составляющей, внесенной в Концепцию в самом начале ее переработки, электоральный суверенитет – то понятие, которого не было до этого в Концепции национальной безопасности и которое разработано, всесторонне рассмотрено и обозначено в данном документе.

Лукашенко: обеспечение нацбезопасности – это наша общая задача, каждого гражданина Беларуси-10

Во время совещания Главнокомандующий еще раз акцентировал внимание: работа не должна считаться завершенной, с точки зрения взаимодействия между госорганами и гражданами, какое бы решение ни приняло Всебелорусское народное собрание, а именно ему, согласно Конституции, и отдано право принять или отвергнуть эти два важнейших документа.

Лукашенко: обеспечение нацбезопасности – это наша общая задача, каждого гражданина Беларуси-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ведь обеспечение национальной безопасности – это наша общая задача, каждого гражданина Беларуси.

Лукашенко: обеспечение нацбезопасности – это наша общая задача, каждого гражданина Беларуси-16

Важно продолжать говорить и объяснять снова и снова, что вложено в ту или иную формулировку, каков градус накала в мире, его влияние на лед нашей безопасности, чтобы избежать даже случайных неосторожных, несоразмерной силы шагов, а оставаться множеством опор для того, кто взял ответственность и ведет по нему.

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# Национальная безопасность # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Марина Ленчевская # Николай Бузин

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