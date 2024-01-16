Казаков: мне бы очень хотелось, чтобы люди действительно осознали, что о войне говорить нужно

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»: Ты знаешь, хотелось бы сказать, что настроение как минимум мобилизационное, но, к сожалению или к счастью, у нас все-таки более миролюбивое настроение. Народ занят бытовыми вопросами. Сейчас закончился Новый год, и люди заняты тем, что планируют этот год.

Григорий Азаренок, СТВ: Попадаем ли мы в резонанс с настроением белорусского народа, рассказывая обо всем том, что происходит, и подчеркивая особую атмосферу в нашей стране, когда у нас нет войны? Понимают ли люди, что это совсем рядом, что по кромке идем?

Президент неоднократно говорил о том, что нам действительно нужно очень упорно и много работать. И мы с тобой здесь неоднократно говорили, что это уже не столько выбор самого Президента, в какую сторону вести нашу страну – по стопам мобилизации или индустриализации. И, скорее всего, эта индустриализация должна проходить под аплодисменты своего же народа. И мне бы очень хотелось, чтобы люди действительно осознали, что о войне говорить нужно. И мы не пугаем, мы просто предупреждаем, что такое может быть. Опять же, Президент сказал: год будет шумным. Так вот, мы начинаем шум этот слышать уже. Нам кажется, что Ближний Восток – это далеко. Нам казалось, что Украина – далеко. Оказалось, что это очень близко.

И я очень сильно надеюсь, что выборы положат основу, как многие сейчас говорят, изберут коллективного Лукашенко, изберут нормальный, без пятой колонны, парламент, национальный парламент, парламенты местные. Сегодня появились 298 фамилий, которые сейчас претендуют на кандидатские места в парламент, судя по этим фамилиям, там достаточное количество людей, которые, скажем, свою жизненную позицию ставят прежде всего с черточкой «активно». Неважно, в какой сфере они работают: в науке, образовании, военные либо это представители медиа – я надеюсь, что эта активность перед парламентскими выборами взбудоражит и нас. То есть мы, идя голосовать, немножко начнем думать, что мы выбираем свое будущее. Пока, и слава богу, наверное, народ наш о войне не думает.

Читайте также:

Муковозчик: Беларусь искренне заинтересована, чтобы на карте мира у человечества осталась субъектность, как Россия

Пустовой: у Первого нет незначительных тем, неважных людей. Он думает обо всех, даже о тех, кто в тюрьмах

Петр Петровский: в 2020-м они хотели через свои действия отменить Беларусь