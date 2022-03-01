Лукашенко о встрече украинской и российской делегации: «Переговорщики просто молодцы. Они просто красавцы»

Позиция Беларуси неизменна – война должна прекратиться. Президент не раз подчеркивал – мы готовы стать между сторонами, дать площадку для переговоров, помочь найти решение. И в отличие от дипломатических демагогий, популярных на Западе, свою позицию белорусский лидер подкрепляет действиями. Первый этап переговоров российской и украинской делегаций состоялся. Это дорогого стоит.

Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен сказать, что огромную роль в установлении контактов с Зеленским (к моему удивлению, нам пришлось для начала связываться по мобильной связи) сыграл известный всем нам Евгений Шевченко (подробности здесь).

Вчера эта состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам – дипломаты говорят, внушает осторожный оптимизм. Стороны договорились продолжить диалог на белорусско-польской границе. Оценивая эти переговоры с моей стороны, я хочу сказать, человек уже опытный – переговорщики просто молодцы. Они просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Никто – ни Зеленский, ни Путин, тем более я, вовлеченный в этот процесс, никогда не ожидали, что они определят темы для переговоров, вопросы и найдут точки соприкосновения. Что это значит на обычном языке? Значит, есть варианты договориться. Но их надо согласовать с руководством Украины и России, чем сегодня и занимаются эти переговорщики. Но они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе. Зеленский накануне указывал – «я не верю в результаты переговоров». Никто в них не верил. И не те люди, и вчерашний министр культуры. А он оказался профессиональней любого дипломата и военного. Мединский.

Должен отметить высочайший профессионализм россиян и украинцев на этих переговорах. Вот это вселяет определенную уверенность в том, что эти переговоры могут закончиться прекращением войны. Но, поверьте мне, все зависит от украинской стороны. Если они не будут слушать то, что им подкидывают с Запада и американцы, война прекратится. Вы же наблюдаете, специалисты, за ситуацией, которая разворачивается. Переговоры только начались. Какие последовали заявления? Безвизовый въезд мировых бандитов на территорию Украины. ЧВК и прочие, из Афганистана, со всего мира. Открыли ворота: заходите.