Лукашенко: «Караник там будет референдумом заниматься, ворвутся несколько групп, террористические акты осуществят»

Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти компромисс и остановить кровопролитие в Украине.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы помогаем. И прикрываем свои границы в этом направлении, но уже не личным составом Российской Федерации, а вертолеты и несколько самолетов в Барановичах, Гомеле и Лунинце. И они будут здесь находиться, пока я не скажу президенту России, что они мне не надо. Пока я не выставлю здесь батальонные тактические группы, еще пять, чтобы прикрыть это направление. Поэтому на этой границе с генералом Лаппо у нас пограничные отряды и маневренные группы, так? Чуть выше, в глубине и во взаимодействии с пограничниками, действуют пять батальонных тактических групп наших и плюс пять будут развернуты в ближайшее время. Я не ошибся? Полная вам закрытая, секретная информация.
Поэтому не надо орать и кричать, что мы из Витебска или откуда-то будем входить в Украину. Это не наша задача. Я еще прошу Путина, чтобы он нам помог. В чем? Мы должны укрепить западное направление. Помните, когда я говорил, что мы не позволим стрелять русским в спину? Я имел в виду вот это. Мы получили накануне конфликта, потом эта информация подтвердилась, и мы это видим. Мы это видели открыто, сюда перебрасывались, вот они, синий цвет. Посмотрите. Здесь расположены дивизии, батальоны в Литве и Польше, Вооруженных сил Польши и Литвы. Мы видим, что они делают. Они стягивают туда вооружение и личный состав.
Александр Лукашенко:
И там у меня непосредственно над линией границы, опять же, Лаппо подразделение, пограничные посты и маневренные группы. Да, взаимодействие с милицией, отдельными военными, что осталось после этих беженцев. Но это недостаточно. Поэтому мною принято решение закрыть эту границу и ни в коем случае не допустить вторжения со стороны натовских войск на территорию Беларуси. И даже проведения с их стороны на нашей территории малейших операций. Потому что Караник там будет референдумом заниматься, ворвутся несколько групп, террористические акты осуществят для того, чтобы население возбудить. И что потом? Поэтому надевай военную форму и занимайся здесь. Вместе с помощником военным, вместе с Шулейко и там тоже еще один военный. Не расслабляйтесь. Садитесь, не надо отчета. Вот наше участие в этой операции.
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