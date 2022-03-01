Лукашенко: «Караник там будет референдумом заниматься, ворвутся несколько групп, террористические акты осуществят»

Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти компромисс и остановить кровопролитие в Украине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы помогаем. И прикрываем свои границы в этом направлении, но уже не личным составом Российской Федерации, а вертолеты и несколько самолетов в Барановичах, Гомеле и Лунинце. И они будут здесь находиться, пока я не скажу президенту России, что они мне не надо. Пока я не выставлю здесь батальонные тактические группы, еще пять, чтобы прикрыть это направление. Поэтому на этой границе с генералом Лаппо у нас пограничные отряды и маневренные группы, так? Чуть выше, в глубине и во взаимодействии с пограничниками, действуют пять батальонных тактических групп наших и плюс пять будут развернуты в ближайшее время. Я не ошибся? Полная вам закрытая, секретная информация.

Поэтому не надо орать и кричать, что мы из Витебска или откуда-то будем входить в Украину. Это не наша задача. Я еще прошу Путина, чтобы он нам помог. В чем? Мы должны укрепить западное направление. Помните, когда я говорил, что мы не позволим стрелять русским в спину? Я имел в виду вот это. Мы получили накануне конфликта, потом эта информация подтвердилась, и мы это видим. Мы это видели открыто, сюда перебрасывались, вот они, синий цвет. Посмотрите. Здесь расположены дивизии, батальоны в Литве и Польше, Вооруженных сил Польши и Литвы. Мы видим, что они делают. Они стягивают туда вооружение и личный состав.