Александр Лукашенко: «Не надо кричать там о тысячах погибших. Мы этого не видим»

Президент также откровенно рассказал о том, что раньше не предавалось огласке, и о том, из чего пытаются тиражировать фейки. Это и предыстория конфликта, и причины давления, с которыми наша страна борется до сих пор. Главное – белорусские военные не участвуют в спецоперации и не будут.

Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти компромисс и остановить кровопролитие в Украине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И не надо кричать там о тысячах погибших. Мы этого не видим. Здесь тысячи раненых прибыли в Гомель. Кричат наши беглые и прочие. Ничего подобного. На сегодня, за весь период мы пролечили порядка 160-170 раненых. А это самые опасные направления. Это фейки, их специально формируют. Никакой массовой гибели Вооруженных сил России нет. Что, кстати, решение Путина и Шойгу – работать хирургически. Ни в коем случае чтобы не пострадало гражданское население. Они не ведут ковровых бомбардировок. И в этом еще один смысл. Когда я разговаривал с Володей Зеленским, я ему сказал, когда он начал: вот, там в России и прочее. Говорю: слушай, говорил Порошенко и говорю тебе – война идет на твоей территории.

И самая опасность состоит в том, что сейчас россияне действуют хирургически. Не секрет, что гибнут люди. Тут некоторые военные. Когда идет бой, батальон ведет бой, и командир, комбат видит, майор, подполковник или кто там еще, что гибнут ребята, его дети – вы что думаете, он на хирургию будет смотреть? Он со всех видов оружия снесет все то, откуда идет этот огонь. Поэтому я Зеленскому сказал: самое страшное, если россияне терпеть-терпеть будут, а потом перейдут, как американцы к ковровым бомбардировкам, когда будет уничтожаться все. Вот ты не успеешь даже из Украины сбежать. И в этом сегодня суть этого конфликта.

Надо отдать должное, россияне проводят операцию, но еще хирургически. Поэтому наше участие в этой операции, я уже сказал, и Зеленскому сказал... Он меня, правда, в этом упрекнул: «Ты принимаешь раненых». Я говорю: «Принимал и буду принимать». Мы их лечим, спасаем. Министр здравоохранения каждое утро мне докладывает о том, что там происходит, он военный медик у нас, да, Владимир Степанович [Караник – прим. ред.]?