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«Это то, что надо сделать ради наших будущих поколений». Караник о реконструкции Жировичского монастыря

01 марта 2022 19:26
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Новости Беларуси. При реконструкции Свято-Успенского Жировичского монастыря важно сохранить историческую ценность святыни. Об этом на выездном совещании сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, навести порядок на всей территории обители поручил Президент. Программа рассчитана до 2025 года. За этот период преобразится главный духовный центр монастыря – Успенский кафедральный собор. В храме, которому более 500 лет, обновят кровлю, проведут внутренние работы по интерьеру, сделают вентиляцию, уделят внимание напольному покрытию. Важно сохранить все старинное, а также позаботиться о комфорте прихожан во время службы. Источники финансирования – республиканский и областной бюджеты. Будут привлечены также спонсорские средства.

«Это то, что надо сделать ради наших будущих поколений». Караник о реконструкции Жировичского монастыря-1

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Запланированы в достаточном объеме средства из областного бюджета, из республиканского бюджета, который возьмет на себя львиную долю расходов, и из районного бюджета. Белорусы всегда любили сообща решать имеющиеся проблемы. А это даже не проблема, это то, что надо сделать ради наших будущих поколений.

Кочанова: при реконструкции Свято-Успенского Жировичского монастыря надо сохранить историческую ценность – подробнее здесь.

# Церковь # общество # Владимир Караник # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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