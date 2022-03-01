«Мы концентрируем здесь войска, чтобы закрыть эту границу». Вот что Лукашенко рассказал о действиях белорусских военных

Президент также откровенно рассказал о том, что раньше не предавалось огласке, и о том, из чего пытаются тиражировать фейки. Это и предыстория конфликта, и причины давления, с которыми наша страна борется до сих пор. Главное – белорусские военные не участвуют в спецоперации и не будут.

Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна делает все, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти компромисс и остановить кровопролитие в Украине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы закрываем эту границу. Когда мы расставили здесь все системы противовоздушной обороны, я не называю точки, они, наверное, не секретные для натовцев, они все видят. С-300ПС новые. Атомная станция – это страшнее ядерного оружия. Что у нас там? «Тор М2», которые мы новые закупили, в других местах. «Панцирь-С», которые мы покупаем, а сегодня остались от России. Мы концентрируем здесь войска, чтобы закрыть эту границу. Здесь я сказал, как будем прикрывать. Нам оказалось недостаточно военной техники. Личного состава нам будет достаточно, техники. Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, которые находятся в Гомельской области, поставили С-400, которые будут находиться чуть западнее Минска, чтобы не только Минск прикрыть.

С-400 «Триумф», по-моему, 600 километров он видит. Поражение 400, видит на 600. Это хорошее оружие, очень хорошее, поэтому мы ждем сюда поставок, а также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь. Вот наше участие будущее в этой операции, что мы делаем и сейчас. Но еще раз повторяю: я не вывел ни одну часть из мест постоянной дислокации. Ни одну часть Вооруженных Сил. Они готовы, все готово. И если нужна мобилизация, мы выверили все списки. В течение двух-трех суток мы отмобилизуем по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать.