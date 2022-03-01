«Конституция – это не игра в одни ворота». Почему все граждане Беларуси должны были проголосовать на референдуме?
Новости Беларуси. Патриотами становятся или рождаются? И когда инициатива любит инициатора? Нашли ответы на эти вопросы и не только, а также обсудили самые заметные события в студии программы «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Сегодня у нас очень торжественный, важный день в стране – это референдум. Представители молодого поколения, как они к этому относятся? Понимают ли вообще смысл этого дня? Можно же вообще не прийти на участок.
Константин Андрусевич, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:
Что касается референдума, то здесь я отмечу ту работу, которую провел БРСМ накануне этого события. У нас состоялось большое количество диалоговых площадок, открытых диалогов. «Сила Основного закона» мы его назвали, под таким слоганом. Эти площадки проходили во всех аудиториях, начиная от школьной молодежи, заканчивая работающей молодежью и так далее. Естественно, у каждой из категорий молодежи есть свое представление и свои какие-то соображения насчет Конституции в целом, референдума и так далее. Большинство ребят очень позитивно относится к изменениям, потому что все, что происходит новое, – это всегда интересно. Из большого количества предложений, вопросов, которые поступали, в том числе через онлайн-приемные нашей организации, на площадках диалоговых, мы видим, что молодежь интересуется этой темой.
Илона Волынец:
Андрей Михайлович, на ваш взгляд, почему важно прийти на участок для голосования?
Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища:
Во-первых, это Основной закон, по которому живет государство. И я вообще не могу представить гражданина своей страны. Человек, который бережно относится к своей стране, заботится, его беспокоит будущее своей страны. Как он может оказаться в стороне от этого процесса? Ведь Конституция принимается не на 5-10 лет, а, может быть, на все 50 лет. Это по сути то, как будет жить наше государство 50 лет. Второе. Нужно очень четко понимать, что Конституция – это не игра в одни ворота. Ведь государство, выслушав народ и приняв эту Конституцию, берет на себя ряд ответственности, например, за образование, за здоровье, за обучение и так далее. Это очень важный документ, это основной определяющий документ, поэтому я считаю, что каждый должен выразить свое мнение. И тем самым он высказывает свое мнение за будущее своей страны.
«Кто-то должен был что-то говорить». Вот как появилась организация «Патриоты Беларуси» – подробнее здесь.