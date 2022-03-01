«Должен быть комплексный подход». Жировичский монастырь планируют восстановить к 2025 году

«Это то, что надо сделать ради наших будущих поколений». Караник о реконструкции Жировичского монастыря – подробнее здесь .

Новости Беларуси. При реконструкции Свято-Успенского Жировичского монастыря важно сохранить историческую ценность святыни. Об этом на выездном совещании сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Важно обновить росписи, которые есть, которые были сделаны в 60-х годах, и они не представляют высокой художественной ценности. Должны иконы хорошего письма украшать собор. Величественные, значимые. Вместе с тем некоторый орнамент, который сохранился, надо отреставрировать и сохранить. То есть должен быть комплексный подход.