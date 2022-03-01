Прямой эфир

«Должен быть комплексный подход». Жировичский монастырь планируют восстановить к 2025 году

01 марта 2022 19:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. При реконструкции Свято-Успенского Жировичского монастыря важно сохранить историческую ценность святыни. Об этом на выездном совещании сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это то, что надо сделать ради наших будущих поколений». Караник о реконструкции Жировичского монастыря – подробнее здесь.

«Должен быть комплексный подход». Жировичский монастырь планируют восстановить к 2025 году-1

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Важно обновить росписи, которые есть, которые были сделаны в 60-х годах, и они не представляют высокой художественной ценности. Должны иконы хорошего письма украшать собор. Величественные, значимые. Вместе с тем некоторый орнамент, который сохранился, надо отреставрировать и сохранить. То есть должен быть комплексный подход.

Кочанова: при реконструкции Свято-Успенского Жировичского монастыря надо сохранить историческую ценность – подробнее здесь.

# Церковь # общество # Митрополит Вениамин # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это то, что надо сделать ради наших будущих поколений». Караник о реконструкции Жировичского монастыря
01 марта 2022 19:26

«Это то, что надо сделать ради наших будущих поколений». Караник о реконструкции Жировичского монастыря

Кочанова: при реконструкции Свято-Успенского Жировичского монастыря надо сохранить историческую ценность
01 марта 2022 19:22

Кочанова: при реконструкции Свято-Успенского Жировичского монастыря надо сохранить историческую ценность

«Мы концентрируем здесь войска, чтобы закрыть эту границу». Вот что Лукашенко рассказал о действиях белорусских военных
01 марта 2022 19:12

«Мы концентрируем здесь войска, чтобы закрыть эту границу». Вот что Лукашенко рассказал о действиях белорусских военных