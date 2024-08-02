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Лукашенко: «Нам надо Гомельскую область в порядок приводить»

02 августа 2024 11:34
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Александр Лукашенко поручил за будущий год восстановить лесонасаждения на пострадавших от стихии территориях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Нам надо Гомельскую область в порядок приводить»-1

Но прежде чем проверять работу чиновников, Президент захотел услышать мнение местных. Александр Лукашенко пообщался с жителями агрогородка Прудок.

Лукашенко проверил, как после непогоды восстанавливают Гомельщину.

Лукашенко: «Нам надо Гомельскую область в порядок приводить»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо Гомельскую область в порядок приводить. Целого министра вам направили. Это уже стыдно будет, если вы не возродите Гомельскую область. Но у него всегда проблемы: в прошлые годы он мне все жаловался, что высохло все, в этом году, говорит, залило. Вы знаете, мы живем в такой зоне, где то засушит, то зальет. Но я вам весной говорил, ученые, великие деятели: лето будет сухое, высохнет все. Я вас предупредил, что будет периодами: будут идти дожди и будет сухо. Это хорошо, особенно для Гомельской области. Вы же не Гродненская область и не Украина, где черноземы. У нас же песочка здесь хватает.

Но, откровенно говоря, гомельчане оказались не готовы к этой ситуации, поэтому делайте выводы. Думайте, что возделывать будем. Но Гомельскую область надо приводить в порядок. Очень плохо работают аграрии наши, недопахиваем поля: половину распахали, половину бросили: «Не ўлезці было вясной». Ну так влазь летом, распахивай, как это всегда было. Поэтому мы тут с Иваном Ивановичем за зиму подумаем как. Но и людям надо дисциплину подтягивать. Надеяться на то, что к нам кто-то придет, сделает – чего надеяться.

Лукашенко: «Нам надо Гомельскую область в порядок приводить»-7

Говорили абсолютно открыто на разные темы: от социальных до политических вопросов. Среди обсуждаемых в последние дни обмен заключенными между Россией и Западом. Александр Лукашенко отметил, что на этой ситуации отдельные личности пытаются «набивать» свой авторитет, хотя не имеют никакого отношения к данной истории.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко

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