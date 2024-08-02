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«Пускай хоть сусальным золотом покрывают». Лукашенко проверил, как после непогоды восстанавливают Гомельщину

02 августа 2024 11:18
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Александр Лукашенко поручил за будущий год восстановить лесонасаждения на пострадавших от стихии территориях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пускай хоть сусальным золотом покрывают». Лукашенко проверил, как после непогоды восстанавливают Гомельщину-1

Президент 2 августа с рабочей поездкой посетил Мозырский район. Гомельская область приняла на себя основной удар недавнего мощного грозового фронта.

«Пускай хоть сусальным золотом покрывают». Лукашенко проверил, как после непогоды восстанавливают Гомельщину-4

Главой государства были поставлены конкретные задачи по оперативному устранению последствий непогоды. Сегодня Президент лично проинспектировал, как выполняются поручения. Он прежде всего поинтересовался, как в этой ситуации помогли населению, и поручил основательно изучить каждый конкретный случай и обеспечить людей необходимыми стройматериалами.

«Пускай хоть сусальным золотом покрывают». Лукашенко проверил, как после непогоды восстанавливают Гомельщину-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Итак, по электричеству проблемы. Все сделано. Но мы с тобой договаривались, что мы аккуратно начнем ревизию. Здесь новые опоры стоят, а некоторые, как мы говорили с тобой, 50-60 лет. Они уже, как спички, ломаются. Поэтому где-то надо менять. По ЖКХ ничего не надо делать?

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Нет, пока не надо. Но мы увидели проблему, когда локализовали эту аварию в Мозыре, что не хватает мощных дизель-генераторов.
– Значит, надо произвести, положить в запас.

«Пускай хоть сусальным золотом покрывают». Лукашенко проверил, как после непогоды восстанавливают Гомельщину-10

– И мы с ним вместе определились, где-то у него, где-то у нас чтобы было.
– Хорошо, лишнее не надо.

У тебя по населению проблем нет?

«Пускай хоть сусальным золотом покрывают». Лукашенко проверил, как после непогоды восстанавливают Гомельщину-13

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Нет.
– Но мы это все перепроверим.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Шифера будет меньше, сразу заявили 330 тысяч. Я бывал в хозяйстве…
– Ну украсть хотел для области, это же понятно.
– Если люди, которые решили, когда им оформили страховку и выплаты, сказали, что шифер они будут перекрывать на металлочерепицу. Это их планы.
– Пускай хоть сусальным золотом покрывают, но за свой счет.

У тебя какие проблемы?

«Пускай хоть сусальным золотом покрывают». Лукашенко проверил, как после непогоды восстанавливают Гомельщину-16

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Товарищ Президент, мы работаем в полном взаимодействии…
– Я говорю, какие проблемы? Я видел взаимодействие, смотрю телевизор, читаю газеты.
– Проблемных вопросов нет, идет расчет по резервам. Это очень важно нам всем вместе разумно посчитать, чтобы не допустить ошибок, что должно поставлено быть поставлено субъектам хозяйствования и что должно быть положено в наш госрезерв, чтобы в последующем должным образом обеспечить подобную, не дай Бог, чрезвычайную ситуацию.

По лесу. 100 машин ты просил мазовских?

«Пускай хоть сусальным золотом покрывают». Лукашенко проверил, как после непогоды восстанавливают Гомельщину-19

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Я 50 просил.
– Значит, они должны быть ему переданы.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Новости Гомеля и Гомельской области

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