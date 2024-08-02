«Пускай хоть сусальным золотом покрывают». Лукашенко проверил, как после непогоды восстанавливают Гомельщину

Александр Лукашенко поручил за будущий год восстановить лесонасаждения на пострадавших от стихии территориях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент 2 августа с рабочей поездкой посетил Мозырский район. Гомельская область приняла на себя основной удар недавнего мощного грозового фронта.

Главой государства были поставлены конкретные задачи по оперативному устранению последствий непогоды. Сегодня Президент лично проинспектировал, как выполняются поручения. Он прежде всего поинтересовался, как в этой ситуации помогли населению, и поручил основательно изучить каждый конкретный случай и обеспечить людей необходимыми стройматериалами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Итак, по электричеству проблемы. Все сделано. Но мы с тобой договаривались, что мы аккуратно начнем ревизию. Здесь новые опоры стоят, а некоторые, как мы говорили с тобой, 50-60 лет. Они уже, как спички, ломаются. Поэтому где-то надо менять. По ЖКХ ничего не надо делать? Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Нет, пока не надо. Но мы увидели проблему, когда локализовали эту аварию в Мозыре, что не хватает мощных дизель-генераторов.

– Значит, надо произвести, положить в запас.

– И мы с ним вместе определились, где-то у него, где-то у нас чтобы было.

– Хорошо, лишнее не надо. У тебя по населению проблем нет?

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Нет.

– Но мы это все перепроверим. Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Шифера будет меньше, сразу заявили 330 тысяч. Я бывал в хозяйстве…

– Ну украсть хотел для области, это же понятно.

– Если люди, которые решили, когда им оформили страховку и выплаты, сказали, что шифер они будут перекрывать на металлочерепицу. Это их планы.

– Пускай хоть сусальным золотом покрывают, но за свой счет. У тебя какие проблемы?

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Товарищ Президент, мы работаем в полном взаимодействии…

– Я говорю, какие проблемы? Я видел взаимодействие, смотрю телевизор, читаю газеты.

– Проблемных вопросов нет, идет расчет по резервам. Это очень важно нам всем вместе разумно посчитать, чтобы не допустить ошибок, что должно поставлено быть поставлено субъектам хозяйствования и что должно быть положено в наш госрезерв, чтобы в последующем должным образом обеспечить подобную, не дай Бог, чрезвычайную ситуацию. По лесу. 100 машин ты просил мазовских?