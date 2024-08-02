Они создавали трибуны для «Динамо»! Как в Беларуси трудоустраивают людей с инвалидностью

Беларусь – одна из немногих стран на постсоветском пространстве, которая сохранила специализированные предприятия для людей с физическими особенностями. Их в стране около 80, включая гомельский завод «Светотехника», две трети коллектива которого – люди с инвалидностью.

Вячеслав Атрощенко, слесарь предприятия «Светотехника» Белорусского товарищества инвалидов по зрению: Предоставляют работу в зависимости от процента потери здоровья. У меня опорно-двигательный аппарат, я нашел свою специальность по пайке, сборке светильников. Люди общительные, понимающие – без проблем.

Анатолий Кузьмин, незрячий слесарь предприятия «Светотехника» Белорусского товарищества инвалидов по зрению: Создать с нуля какое-то предприятие и подогнать его под нас, инвалидов, – это только через государство. На частном предприятии не пойдут на это, потому что все хотят деньги сейчас, а играть в долгую никто не собирается. Если взять законодательство, там получается так, что если ты берешь инвалидов, ты можешь иметь налоговые преференции и так далее. Но ты берешь на себя ответственность, причем огромнейшую. И параллельно с этим необходимо на другом предприятии создавать условия для незрячих, а это на сегодня настолько огромные затраты… Это очень большие деньги.

Предприятие с 90-летней историей, потенциалом и перспективами. Одно из ведущих в Беларуси среди производителей энергоэффективного уличного освещения и единственное в стране, где выпускают пластиковые сидения для спортивных объектов и транспорта. Трибуны арен в Борисове и Чижовке и стадиона «Динамо» – дело рук местных умельцев.

Владимир Кривой, заместитель директора предприятия «Светотехника» Белорусского товарищества инвалидов по зрению:

Благодаря неравнодушному отношению нашего Президента в 2017 году он дал указание мэру города, что должна сделать трибуны «Динамо» только «Светотехника». За это ему очень большое спасибо! И сегодня после этого многие считают, что не зазорно отдать изготовление сидений нашему предприятию. И последнее наше – стадион «Трактор».

В 2023 году работу себе нашли около 2 000 инвалидов, а с 2025 года в Беларуси для них вводится квотирование мест на предприятиях.