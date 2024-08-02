Лукашенко: обязательно в СМИ подай, что министр лесного хозяйства будет жить ещё 100 лет и мне предлагает
Президент 2 августа с рабочей поездкой посетил Мозырский район. Гомельская область больше остальных пострадала от недавнего мощного грозового фронта. Сообщалось о массово поваленных деревьях, отсутствии электроснабжения. Главой государства были поставлены конкретные задачи по оперативному устранению последствий непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О ситуации продолжили говорить в локации, где еще месяц назад стоял столетний лес, а теперь остались только щепки, которые послужат удобрением. Дискуссионно, эффективнее ли это, чем переработать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хмызняк этот вот, остатки – они сколько будут лежать? Постоянно, пока не сгниют? Или как?
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Это ж как удобрение, Александр Григорьевич, они перегнивают. Из леса же тоже не надо все полностью убирать…
Александр Лукашенко:
Ну да, понятно. Только если бы это в Германии было, это бы все было переработано в щепу.
Впрочем, прежде чем восстанавливать, важно спасти древесину. Министр говорит, в сравнении с последствиями ураганов 8-летней давности в этот раз относительно повезло. Буреломы близко к дорогам, а, значит, древесину удобнее вывозить. Это деловая, дорогая древесина, которая снова в цене. И если белорусский рынок не может переварить появившиеся объемы, всегда можно продать с более высокой добавленной стоимостью, разумеется.
Александр Лукашенко:
Так ты говоришь, что экономика не потребляет возможное количество, которое у тебя есть. Тогда мы будем думать, что делать. Может, мы продавать будем, может, мы распилим и полуфабрикат продадим. Но что-то будем делать, но чтобы не сгнило. В мире лес же нужен. Мне говорят, что сейчас у нас восстановился спрос мировой на рынке – лес, лесоматериалы пошли для продажи.
Александр Кулик:
И цена пошла. Предприятия концерна «Беллесбумпром» хорошо работают, светлогорский ЦКК уже в два раза увеличил объем потребления. То, что я вам говорил на докладе когда-то, что у нас основная проблема…
– Ты смотри, какой лес. Это красота.
– Мы же должны после себя точно такой же оставить, чтобы столетний…
– Мы с тобой не оставим. Это наши внуки, дай Бог. Мы что, сто лет с тобой проживем? Господь с тобой, ты что?
– Стремиться надо.
– Обязательно в СМИ подай, что министр лесного хозяйства будет еще сто лет жить. И мне предлагает. Ну, тогда еще мы много сделаем, если сто лет проживем.
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