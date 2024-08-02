Лукашенко: обязательно в СМИ подай, что министр лесного хозяйства будет жить ещё 100 лет и мне предлагает

Президент 2 августа с рабочей поездкой посетил Мозырский район. Гомельская область больше остальных пострадала от недавнего мощного грозового фронта. Сообщалось о массово поваленных деревьях, отсутствии электроснабжения. Главой государства были поставлены конкретные задачи по оперативному устранению последствий непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О ситуации продолжили говорить в локации, где еще месяц назад стоял столетний лес, а теперь остались только щепки, которые послужат удобрением. Дискуссионно, эффективнее ли это, чем переработать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хмызняк этот вот, остатки – они сколько будут лежать? Постоянно, пока не сгниют? Или как? Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Это ж как удобрение, Александр Григорьевич, они перегнивают. Из леса же тоже не надо все полностью убирать… Александр Лукашенко:

Ну да, понятно. Только если бы это в Германии было, это бы все было переработано в щепу.

Впрочем, прежде чем восстанавливать, важно спасти древесину. Министр говорит, в сравнении с последствиями ураганов 8-летней давности в этот раз относительно повезло. Буреломы близко к дорогам, а, значит, древесину удобнее вывозить. Это деловая, дорогая древесина, которая снова в цене. И если белорусский рынок не может переварить появившиеся объемы, всегда можно продать с более высокой добавленной стоимостью, разумеется.