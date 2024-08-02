Лукашенко: «Хочу проверить своих начальников!» Президент спросил у людей, как власти справились с непогодой

Президент 2 августа с рабочей поездкой посетил Мозырский район. Гомельская область больше остальных пострадала от недавнего мощного грозового фронта. Сообщалось о массово поваленных деревьях, отсутствии электроснабжения. Главой государства были поставлены конкретные задачи по оперативному устранению последствий непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем в агрогородке Прудок ждали возможности пообщаться с Александром Лукашенко местные жители. Они знали, что глава государства должен приехать и будет возможность поделиться своими чаяниями, пожаловаться в конце концов, но, забегая вперед, негатива не звучало ни до…

Вырос в Лельчицком районе, в деревне Буда-Софиевка. Приехал сюда учиться, в наш мозырский колледж. Закончил, по распределению попал сюда, в Прудок, на фельдшерско-акушерский пункт. Работаю заведующим ФАПа. У меня ФАП особо не пострадал, шифер только послетал – и все. В тот же день приехали и все поменяли, то есть без вопросов. Ни с приездом Александра Лукашенко атмосфера сильно не поменялась, разве расслабленнее что ли стала. Хотя Президент был сконцентрирован на проблемах и недоделках, которые есть или...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Добрый день! Вы как будто все сегодня в Прудке убрали, рапс уже перепахали, готовы сеять, поэтому собрались? Или мужики на работе, а женщины здесь?

– Сегодня праздник Илья, вы в хороший день приехали.

– Слушайте, ну на Илью мы обычно работали.

– Мы не работаем.

– Ну молодцы! Иван Иванович [Крупко, председатель Гомельского облисполкома – прим.ред.], ты никогда не выведешь область из этого состояния, если мы на такие праздники, как Илья, работать не будем. Говорят, гуляют.

– Мы работаем, Александр Григорьевич, убираем, сеем.

– Что вам не сделали после этого урагана?

– Все сделали!

– Обманываете, я хочу проверить своих начальников, успевают ли они сделать то, о чем договаривались.

– Успевают.

– Крыши, кому сорвало, сделали? Я имею в виду крыши домов. Сделали, да? Шифер, обрешетка? Кто-то хочет жестью покрыть, пожалуйста, я говорю, хоть сусальным золотом. За свой счет. Если надо помочь сусальным золотом, мы вам поможем, только за ваши деньги.