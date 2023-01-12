Лукашенко о союзной интеграции с Россией: «Все вопросы на уровне глав государств решены и определены»

Новости Беларуси. Реализация союзных программ Беларуси и России не означает потерю суверенитета одной из стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в интеграционных процессах нужно идти от жизни, иначе все можно сломать.

Второй раз с начала этой рабочей недели и третий в 2023 году публично во Дворце Независимости обсуждают функционирование Союзного государства. И если в понедельник, 9 января, на встрече с Дмитрием Мезенцевым говорили в общем, останавливаясь на гуманитарных сферах и планах, то сегодня все внимание экономике – основе нашей интеграции. Год назад и даже чуть больше два президента одобрили 28 отраслевых программ. Их выполнение призвано обеспечить равные условия для работы граждан и предприятий Беларуси и России.

В программах около тысячи мероприятий, есть конкретные сроки, обозначены ответственные лица. За год удалось реализовать не все, но многое, хотя по части вопросов снова договариваться пришлось лично Александру Лукашенко и Владимиру Путину. Это должно было придать импульс российской стороне, ведь чаще всего пробуксовывают отдельные моменты с подачи союзников. Почему так? С этого и начал совещание Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мне докладывают, по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает кто-то один виноват, а второй – хороший. Где-то и мы недорабатываем. Но, несмотря на выполнение большинства мероприятий, заметных подвижек, прежде всего в сферах энергетики, промышленности, транспорта, Беларусь пока не ощутила. Выполнение программ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов потребовало вынесения вопроса на высший уровень. В ходе декабрьских переговоров с президентом России необходимые развязки были найдены (как минимум на три года).

Конечно, мы продолжим углублять экономическую интеграцию с Россией, но о новом пакете интеграционных документов можно будет говорить только после выполнения предыдущего. Притом в полном объеме. Не выполнили хоть один пункт – ни о каком новом пакете интеграционных документов быть не может. Об этом мы твердо условились с президентом Российской Федерации на последней встрече в Санкт-Петербурге.