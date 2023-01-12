Лукашенко: речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и идти не может

Новости Беларуси. Речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло, и на сегодня не идет, и идти не может. Во Дворце Независимости обсуждают выполнение интеграционных программ Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Президента Беларуси четкая позиция: необходимо выполнить все 28 интеграционных программ, которые уже подписаны. А если в перспективе надо будет принимать дополнительные интеграционные решения, то только после обсуждений. Углубляясь в вопрос, глава государства напомнил о разных подходах к наполняемости интеграционного пакета, вплоть до вопросов создания парламента и прочего. Но обоюдным согласием приняли лишь 28 союзных отраслевых программ. На совещание 12 января приглашен широкий круг заинтересованных лиц. Это еще раз свидетельствует о том, что интеграционный процесс открытый, честный и принципиальный.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предупреждаю, что речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло, и на сегодня не идет, и идти не может. Просто нет необходимости в этом. Мы еще в том формате, в котором сотрудничаем с Россией, не выработались. Когда мы увидим, что чего-то не хватает, надо принимать дополнительные решения в плане интеграции, сближения экономики двух стран, тогда мы на это пойдем. Необходимо максимально активизировать деятельность по реализации союзных программ. Здесь недопустимы затягивания и проволочки в принятии решений. Но и спешки никакой быть не должно. Не дай бог мы допустим ошибку. А потом спохватились, увидели, что ошиблись – и начинаем откручивать, выкручивать, что-то не так. Это будет невозможно, потому что это будет на уровне уже законов двух государств.