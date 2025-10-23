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В Бухаресте мужчина на автомобиле пытался протаранить ворота российского посольства

23 октября 2025 13:51
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Чрезвычайное происшествие в Румынии. В Бухаресте неизвестный пытался на машине протаранить российское посольство. Благодаря усилиям охраны и службы безопасности его автомобиль удалось остановить до того, как он въехал на территорию диппредставительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бухаресте мужчина на автомобиле пытался протаранить ворота российского посольства-2

Злоумышленник не собирался сдаваться и хотел скрыться, но был задержан. Как стало известно, это 53-летний гражданин Румынии у которого даже не было водительского удостоверения. После проведенной экспертизы выяснилось, что мужчина находился под воздействием наркотиков. Сотрудники российского посольства в результате инцидента не пострадали. 

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