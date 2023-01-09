Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства

Увеличить финансирование совместных программ. Такое предложение озвучил Президент Беларуси на встрече с государственным секретарем Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь Александр Лукашенко отметил тот факт, что как раз кстати начать разговор о новом этапе экономической интеграции именно с этой встречи во Дворце Независимости. Стоит отметить, что прошлый год для белорусско-российских отношений, несмотря на колоссальное давление извне, был довольно успешным: порядка 68 % от всего объема союзных программ уже реализовано. Среди них – развитие атомной энергетики (обеспечена полноценная работа первого энергоблока на Белорусской АЭС, запуск второго запланирован на август нынешнего года), регулирование бухгалтерского учета (формирование равных требований позволит снизить излишнюю нагрузку на бизнес), на заключительном этапе – выполнение поставленных задач в сфере налогового и таможенного законодательства (ключевая задача не допустить на общий рынок контрафактную продукцию). В текущем году стороны намерены реализовать еще восемь программ. В свою очередь Александр Лукашенко убежден: сокращать финансирование на такую работу ни в коем случае нельзя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо только увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее. То, что нужно сейчас нашим государствам, – и Беларуси, и России в том числе. Вы вносите ряд предложений, я познакомился с ними. Мне абсолютно приемлемо и нравится предложение по дебюрократизации деятельности и Постоянного комитета (прежде всего вы же чиновники), и чтобы от вас, от Посткома, шли основные посылы и импульсы к тому, чтобы вообще дебюрократизировать систему, связанную с работой органов Союзного государства. Когда-то мы обсуждали вопрос создания совместного медиахолдинга. Я понимаю, пресс-секретари Беларуси и России от этой работы почему-то отошли, оставив ее на рассмотрение то ли вам в одиночку (хотя в одиночку такие вопросы не делаются). Я еще раз напоминаю: наше общее решение, президентов России и Беларуси, – создать хороший, добротный, мощный, обязательно современный. В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Я не сторонник пристегивать к чему-то, передавать кому-то. Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени холдинг. Вы видите, что время этого требует. Поэтому я думаю, что этот медиахолдинг в этом году, желательно в первой половине года, должен заработать.