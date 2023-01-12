В Слуцке открылся областной музей «Образование Минщины»

Новости Беларуси. В слуцкой гимназии № 1 открылся областной музей «Образование Минщины». Это стало подарком к 85-летию центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Символично, что среди гостей – 85 ветеранов педагогического труда. В музее собраны уникальные материалы об истории системы образования области. А также факты о заслуженных учителях БССР и Беларуси, лучших руководителях, ветеранах и отличниках педагогического труда. В дальнейшем экспозицию будут пополнять.

Нина Дубовик, ветеран педагогического труда (Столбцовский район):

Это очень важно, что государство и само учительство отдают должное вниманию работе учителя, который воспитывает подрастающее поколение. И сегодня как никогда важна преемственность поколений. В этот музей будут приходить поколения на будущее века и столетия и будут знать, кто работал, как учились.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета:

Идея создание музея существовала давно, к ее реализации мы приступили в прошлом году, в Год исторической памяти. Почему в Слуцке, почему в гимназии? Потому что это старейшее учреждение образования нашей стране. В прошлом году ему исполнилось 405 лет.

Любовь Черпакова, ветеран педагогического труда (Борисовский район):

Такие музеи помогают воспитывать нашу молодежь. Когда приходят учителя, молодые специалисты в школу, мы первую встречу организуем в нашем музее памяти и истории образования. Мы даем напутствие наших звезд, лучших педагогов, лучших учеников и даем ориентир работать так, чтобы они оставили тут хороший след.