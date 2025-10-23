Дэвис: введение новых санкций США против РФ не ослабит Москву

Дэниел Дэвис, подполковник армии США в отставке, заявил, что новые санкции против России не ослабят ее, а лишь ухудшат отношения между двумя странами и увеличат разрушения в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что такие меры сохраняют риск дальнейшей эскалации конфликта.

Соединенные Штаты объявили о новом пакете санкций, затрагивающих крупнейшие российские компании, включая «Роснефть» и «Лукойл».

Президент Дональд Трамп также отменил встречу с лидером РФ Владимиром Путиным в Будапеште, но выразил намерение провести ее позже.

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