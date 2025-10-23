Церемония увольнения в запас военнослужащих внутренних войск прошла в Минске

В Минске прошла торжественная церемония увольнения в запас военнослужащих внутренних войск МВД. Срочная служба для 60 из них закончилась участием в этой церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале только лучшие бойцы. Семь из них достигли вершины профессионализма и стали обладателями крапового берета. Как показывает практика, более 90% молодых людей, увольняемых в запас, продолжают службу в органах внутренних дел.

Михаил Кожемякин, военнослужащий войсковой части 5448 внутренних войск МВД Беларуси:

Много для себя извлек, начиная от того, что нужно правильно отдыхать, и заканчивая тем, что нужно правильно и работать, в меру. Навыков было приобретено огромное количество, начиная с элементарного (работы с оружием) и заканчивая боевой подготовкой.

Дмитрий Микша, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:

Ребята приходят уже замотивированными. Они готовы к службе, и даже приходится меньше уделять внимание первоначальной подготовке. Потому что они готовы и физически, и морально, и даже по-боевому, фактически через неделю после принятия военной присяги встать в один строй с более опытными бойцами.