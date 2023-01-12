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Лукашенко: «Смущает само название – наднациональный». Президент о новом налоговом комитете Союзного государства

12 января 2023 17:21
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Новости Беларуси. Реализация союзных программ Беларуси и России не означает потерю суверенитета одной из стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в интеграционных процессах нужно идти от жизни, иначе все можно сломать. Об этом сегодня, 12 января, говорил Президент нашей страны на совещании, где обсудили промежуточные итоги работы над всеми союзными программами.

Лукашенко: «Смущает само название – наднациональный». Президент о новом налоговом комитете Союзного государства-1

Договоренности влекут за собой изменение законодательства, вернее, его гармонизацию. Ведь не должно быть противоречий и на правовом уровне. Внушительный пласт координация налогового и таможенного контроля на границах Союзного государства. Для выполнения этой задачи есть предложение ратифицировать договор об общих принципах налогообложения по косвенным вопросам. Глава государства, прежде чем подписать проект закона, задает вполне логичный вопрос.

Лукашенко: речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и идти не может.

Лукашенко: «Смущает само название – наднациональный». Президент о новом налоговом комитете Союзного государства-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все ли интересы и предложения в нем учтены, прежде всего с нашей стороны. В той редакции, в которой договор подписан, предусматривается (в числе прочего) создание дополнительного межгосударственного наднационального налогового комитета, который, конечно же, не является министерством и прочее. У него будут определенные функции и полномочия. В данном случае, скажу откровенно, меня смущает само название наднациональный. Хочу услышать разъяснения по этому вопросу. При этом речь не идет об утрате какой-то части нашего суверенитета (подробности здесь).

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# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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