Лукашенко: «Смущает само название – наднациональный». Президент о новом налоговом комитете Союзного государства

Новости Беларуси. Реализация союзных программ Беларуси и России не означает потерю суверенитета одной из стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в интеграционных процессах нужно идти от жизни, иначе все можно сломать. Об этом сегодня, 12 января, говорил Президент нашей страны на совещании, где обсудили промежуточные итоги работы над всеми союзными программами.

Договоренности влекут за собой изменение законодательства, вернее, его гармонизацию. Ведь не должно быть противоречий и на правовом уровне. Внушительный пласт – координация налогового и таможенного контроля на границах Союзного государства. Для выполнения этой задачи есть предложение ратифицировать договор об общих принципах налогообложения по косвенным вопросам. Глава государства, прежде чем подписать проект закона, задает вполне логичный вопрос. Лукашенко: речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и идти не может.