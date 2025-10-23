Российская делегация посетила Дзержинский район

Сверка позиций и обмен опытом госуправления. В Беларуси находится российская делегация. Цель – посмотреть на лучшие управленческие практики. Остановка в графике – Дзержинский район, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Трудоустройство молодых специалистов, демографическая политика, уровень зарплат, актуальность профессий – темы, которые особенно интересовали гостей. Они посетили Дзержинский территориальный центр соцобслуживания населения. Здесь показали, как помогают самым разным категориям граждан: жертвам чрезвычайных ситуаций, пожилым людям и людям с инвалидностью.

Иван Евстигнеев, сенатор от Омской области (Россия):

Нам центр очень понравился. Видно, что он новый, современный, что здесь созданы все условия, чтобы для людей преклонного возраста, особенных детей, людей с особенными, к сожалению, возможностями, к сожалению, были созданы все условия.

К слову, Дзержинский район – один из драйверов экономического и промышленного роста столичного региона. Здесь проживают более 70 тысяч человек.