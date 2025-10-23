Председатель Миноблисполкома провёл приём граждан в Любанском районе

Некачественный ремонт, отсутствие освещения и благоустройство территории. Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Любанском районе. Вопросы поступили самые разные: в сфере жилищно-коммунального хозяйства, озеленения и даже семейных взаимоотношений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По каждому обращению детально разберутся и будут приняты конкретные решения. Люди приходят на личные приемы не только с жалобами, но также с идеями. Житель Любани Николай Лысенко внес предложение по благоустройству райцентра. Губернатор заверил, что инициатива найдет отклик и задумку реализуют.

Николай Лысенко, житель Любани:

Не должны только одним годом мериться. Мерка у нас должна быть в благоустройстве, качестве, уровне жизни. Это должно быть каждый день. И каждый человек, каждый белорус должен выйти и навести порядок.

Елена Шараева, жительница Солигорска:

Приемом удовлетворена, потому что атмосфера была очень доброжелательная. Алексей Иванович, я думаю, человек слова. Он, что сказал, сделает.