Не менее важна в сегодняшних реалиях тема военного сотрудничества Минска и Москвы, в частности Беларусь и Россия продолжают наращивать региональную группировку войск. Для усиления обороны Союзного государства в нашу страну продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника российских Вооруженных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусских полигонах проходят совместные занятия военных, где они оттачивают элементы тактической, огневой и инженерной подготовки, проводят мероприятия боевого слаживания. В планах также совместные летно-тактические учения.

Безусловно, такой опыт важен для союзников. Ведь по своей сути региональная группировка войск – один из элементов стратегического сдерживания, призванный остудить пыл разгоряченного Запада. Очевидно, что проводимая в отношении нас политика далека от миролюбивой.