В 2025 году на агрокомбинат «Дзержинский» пришли 59 молодых специалистов

Ежегодно в сельхозорганизации страны приходят более 5 тысяч молодых специалистов. Всем им оказывается необходимая поддержка – дополнительные трудовые и социальные гарантии, они могут рассчитывать на хорошие зарплаты, обеспечение жильем, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. А в этом месяце появился еще один стимул для специалистов этой сферы: был подписан указ о доплатах отдельным категориям работников агропромышленного комплекса. Как новый документ восприняли молодые специалисты в Дзержинском районе – репортаж Татьяны Волынчик.

Сфера сельского хозяйства становится все более привлекательной для молодежи нашей страны. Выбор Елизаветы Смольской не сразу пал на АПК. Сначала она получила специальность товароведа, а далее интересы поменялись. Получила профильное сельскохозяйственное образование. По распределению пришла на агрокомбинат «Дзержинский». И вот уже второй месяц трудится инженером по качеству. Елизавета Смольская, инженер по качеству агрокомбината «Дзержинский»:

Мне очень повезло с коллективов. Очень хорошие, достойные условия труда, мне все нравится.