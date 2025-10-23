В 2025 году на агрокомбинат «Дзержинский» пришли 59 молодых специалистов
Ежегодно в сельхозорганизации страны приходят более 5 тысяч молодых специалистов. Всем им оказывается необходимая поддержка – дополнительные трудовые и социальные гарантии, они могут рассчитывать на хорошие зарплаты, обеспечение жильем, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. А в этом месяце появился еще один стимул для специалистов этой сферы: был подписан указ о доплатах отдельным категориям работников агропромышленного комплекса.
Как новый документ восприняли молодые специалисты в Дзержинском районе – репортаж Татьяны Волынчик.
Сфера сельского хозяйства становится все более привлекательной для молодежи нашей страны. Выбор Елизаветы Смольской не сразу пал на АПК. Сначала она получила специальность товароведа, а далее интересы поменялись. Получила профильное сельскохозяйственное образование. По распределению пришла на агрокомбинат «Дзержинский». И вот уже второй месяц трудится инженером по качеству.
Елизавета Смольская, инженер по качеству агрокомбината «Дзержинский»:
Мне очень повезло с коллективов. Очень хорошие, достойные условия труда, мне все нравится.
А за безопасностью сотрудников агрокомбината следит Анастасия Новик. Она инженер по охране труда. Регулярно проводит инструктажи для коллег, чтобы все работало как часы. В 2025 году окончила аграрный технический университет и вот уже несколько месяцев трудится на предприятии. Работы много, но рядом опытные коллеги, которые всегда подскажут и помогут.
Анастасия Новик, инженер по охране труда агрокомбината «Дзержинский»:
В профессию пришла осознанно. Охрана труда у нас важный аспект в стране. На любом предприятии уделяется очень много внимания.
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