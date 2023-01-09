Лукашенко обсудил с Мезенцевым предстоящее заседание Высшего госсовета Союзного государства

Увеличить финансирование совместных программ. Такое предложение озвучил Президент Беларуси на встрече с государственным секретарем Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности .

Затронули на встрече тему предстоящего заседания Высшего госсовета Союзного государства. Что будет в повестке? Деталями с журналистами поделился Дмитрий Мезенцев. Это и вопросы, касающиеся бюджета Союзного государства, и отмена роуминга. Лидерам двух стран предложено также рассмотреть вопрос о символике Союзного государства.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Я представил Президенту предложения в повестку Высшего государственного совета. Они были принципиально поддержаны. Это в том числе и вопрос об итогах торгово-экономического взаимодействия за отчетный период, доклад правительств о том, что сделано по реализации 28 союзных программ. Мне кажется, сотрудничество республиканских и федеральных ведомств идет успешно. Оно идет, конечно, с содержательными спорами, но в духе подлинного товарищества и взаимодействия. И, конечно, мы предлагаем и просим утвердить Концепцию информационной безопасности как определенный ответ на изменения той обстановки в регионе Восточной Европы.

Ну а в целом, отметил Дмитрий Мезенцев, глобальным ответом на вызовы, в том числе на санкционное давление, является совместная практика по формированию программ импортозамещения и новых производственных цепочек.