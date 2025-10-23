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В Будапеште состоялся многотысячный антивоенный митинг в поддержку Орбана

23 октября 2025 14:05
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В Будапеште состоялся многотысячный антивоенный митинг в поддержку Орбана-0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без прекращения конфликта в Украине Европа не сможет добиться экономического роста. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, у Брюсселя заканчиваются ресурсы, и для продолжения боевых действий сокращается социальная поддержка. Он также отметил, что война используется как способ разделить Украину.

Орбан считает, что Украина может быть партнером ЕС, но не членом, поскольку ее вступление принесет нестабильность и экономические потери. На марше в поддержку правящей партии участники несли флаги, лозунги и плакаты с изображениями Орбана и Дональда Трампа.

С самого начала конфликта Венгрия выступала за мирное решение и отказывала Киеву в военной помощи. На недавнем саммите ЕС Орбан раскритиковал стратегию Брюсселя, направленную на разгром России, и призвал венгров выступать против подобных инициатив.

Фото: pixabay

# Международная политика

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