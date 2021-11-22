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Лукашенко о логистическом центре: этим визитёрам нечего здесь делать, если покрасоваться

22 ноября 2021 18:23
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Новости Беларуси. За ситуацией на белорусско-польской границе весь мир следит уже третью неделю. И ключевое во всей этой проблеме – именно следит. Этим людям помогаем только мы. Едой, одеждой, медикаментами, крышей над головой – в общем, всем, чем можем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будем и дальше продолжать это делать. Этот момент особенно подчеркнул 22 ноября глава государства, принимая с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника Юрия Караева.

ВОЗ и ныне там. Во всех смыслах. Клюге побывал сегодня на границе. Походил, посмотрел, что-то там оценил. И заявил: дескать, ВОЗ предоставит беженцам медикаменты и средства для борьбы с хроническими болезнями. Партия одна, вторая, третья…

Лукашенко о логистическом центре: этим визитёрам нечего здесь делать, если покрасоваться -1

Это, конечно, хорошо. А дальше-то что?

Лукашенко о логистическом центре: этим визитёрам нечего здесь делать, если покрасоваться -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что вы нам рассказываете про лекарства и прочее? У нас хватает лекарств. У вас миллиарды долларов денег. Заплатите этим мигрантам для того, чтобы медпомощь оказать, какое-то минимальное содержание и так далее.

Вчера специалистам – возовцам этим – показывают снимки рентгеновские, что вот лечили, надо долечиться – «Едьте в Ирак лечиться!» Да если бы они могли пролечиться дальше там, в Ираке, прооперироваться, они бы не шли через Беларусь в Германию. Вот лицо, вот их ответственность в этом плане. Поэтому этим визитерам нечего здесь делать. МИД предупреди, что больше их туда не пустишь для того, чтобы покрасоваться.

Лукашенко о логистическом центре: этим визитёрам нечего здесь делать, если покрасоваться -7

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