Лукашенко о логистическом центре: этим визитёрам нечего здесь делать, если покрасоваться

Новости Беларуси. За ситуацией на белорусско-польской границе весь мир следит уже третью неделю. И ключевое во всей этой проблеме – именно следит. Этим людям помогаем только мы. Едой, одеждой, медикаментами, крышей над головой – в общем, всем, чем можем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будем и дальше продолжать это делать. Этот момент особенно подчеркнул 22 ноября глава государства, принимая с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника Юрия Караева.

ВОЗ и ныне там. Во всех смыслах. Клюге побывал сегодня на границе. Походил, посмотрел, что-то там оценил. И заявил: дескать, ВОЗ предоставит беженцам медикаменты и средства для борьбы с хроническими болезнями. Партия одна, вторая, третья…