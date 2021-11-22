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Головченко: «Мы будем использовать возможности, которые предоставляет «Экспо», для рекламы нашей страны»

22 ноября 2021 18:11
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Новости Беларуси. Белорусский павильон на «Экспо» в Дубае уже посетили около 200 тысяч человек. 22 ноября желающих познакомиться с нашими достижениями было еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Головченко: «Мы будем использовать возможности, которые предоставляет «Экспо», для рекламы нашей страны»-1

На всемирной выставке Национальный день Беларуси, открылся и инвестиционный форум. А это не только реклама страны, но и  установление деловых связей с новыми партнерами. В диалоге приняли участие представители крупного и среднего бизнеса, инвестиционных фондов, владельцы и топ-менеджеры компаний из ОАЭ, Турции, Пакистана, Египта, Катара, Омана. Перспективы сотрудничества с Арабскими Эмиратами сегодня обсудил премьер-министр Роман Головченко с представителями руководства этой страны. К слову, за последние пять лет поток инвестиций в Беларусь увеличился в четыре раза. В три раза вырос товарооборот между государствами. Основные статьи белорусского экспорта – продукты нефтехимической переработки, деревообработки, пищевые продукты и различные виды оборудования.

Головченко: «Мы будем использовать возможности, которые предоставляет «Экспо», для рекламы нашей страны»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Наше участие здесь – это скорее продолжение той работы, которая была уже проделана. Значимость региона для мировой экономики, для мировой торговли. Конечно, мы будем использовать возможности, которые предоставляет «Экспо», для рекламы нашей страны не только в Арабских Эмиратах, но и за пределами этой страны. Особенно в регионе Ближнего Востока, в регионе залива. Сегодняшний инвестиционный форум также направлен на то, чтобы установить новые бизнес-связи, контакты, отработать те направления возможного экономического сотрудничества не только с Арабскими Эмиратами, но и со всеми странами региона, которые еще до конца нами не освоены.

Головченко: «Мы будем использовать возможности, которые предоставляет «Экспо», для рекламы нашей страны»-7

«Экспо» – по сути, чемпионат мира среди стран в области технологических достижений. Посетители выставки из разных уголков мира имеют возможность оценить и национальную самобытность, представленную в павильонах. Проводятся такие мировые смотры достижений раз в пять лет.

# Международное сотрудничество # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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