Лукашенко об автолавках у ТЛЦ: там больше фейков, чем на самом деле кто-то играется с ценами

Новости Беларуси. За ситуацией на белорусско-польской границе весь мир следит уже третью неделю. И ключевое во всей этой проблеме – именно следит. Этим людям помогаем только мы. Едой, одеждой, медикаментами, крышей над головой – в общем, всем, чем можем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будем и дальше продолжать это делать. Этот момент особенно подчеркнул 22 ноября глава государства, принимая с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника Юрия Караева. Итак, для кого приезд на белорусско-польскую границу к беженцам – показушничество, кто не выходит на контакт с Владимиром Макеем и каким может быть ответ белорусов на польские угрозы?

Большую часть разговора, ожидаемо, уделили ситуации на белорусско-польской границе. Уже 15-й день беженцы с Ближнего Востока в ожидании чуда: откроет ли наконец-то большой европейский дом свои двери? За этой бесчеловечной картиной наблюдает весь мир. И ключевое – именно наблюдает. Помогаем этим людям только мы.