Лукашенко об автолавках у ТЛЦ: там больше фейков, чем на самом деле кто-то играется с ценами

Новости Беларуси. За ситуацией на белорусско-польской границе весь мир следит уже третью неделю. И ключевое во всей этой проблеме – именно следит. Этим людям помогаем только мы. Едой, одеждой, медикаментами, крышей над головой – в общем, всем, чем можем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будем и дальше продолжать это делать. Этот момент особенно подчеркнул 22 ноября глава государства, принимая с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника Юрия Караева.
Итак, для кого приезд на белорусско-польскую границу к беженцам – показушничество, кто не выходит на контакт с Владимиром Макеем и каким может быть ответ белорусов на польские угрозы?
Большую часть разговора, ожидаемо, уделили ситуации на белорусско-польской границе. Уже 15-й день беженцы с Ближнего Востока в ожидании чуда: откроет ли наконец-то большой европейский дом свои двери? За этой бесчеловечной картиной наблюдает весь мир. И ключевое – именно наблюдает. Помогаем этим людям только мы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не по воле своей и какой-то воле нашей вы оказались, тем более оба, втянуты в эту проблему. Хочу сказать, что так сложилась ситуация неплохо, что вы хорошо обеспечиваете быт, скажем так, этих беглых бедных беженцев, которые сконцентрированы в этом логистическом центре. Гуманитарная помощь – я так понял, порядок наведен. Вы ее собираете, раздаете там, все под контролем и так далее. Молодцы, что магазины открыли передвижные. Хотите купить – покупайте. Как видите, там люди небедные. Ну и слава богу, пусть покупают, если они хотят купить. Контролируйте ценообразование, чтобы там не шалили некоторые частники.
Юрий Караев, помощник Президент Беларуси – инспектор по Гродненской области:
Предупреждены.
Александр Лукашенко:
Там больше фейков, как вчера рассказывал, чем на самом деле там кто-то играется с ценами.